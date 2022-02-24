Светодиодная лента в качестве освещения

|24 февраля 2022
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В наше время лед лента продается можно по разной стоимости. При этом данное решение позволит придать оригинальности внешнему виду помещения, купить светодиодную ленту можно разного размера и типа.
Все чаще данный вид освещения используется в виде основного источника света, так как является весьма универсальный и позволяет экономить электроэнергию. Светодиодные ленты возможно устанавливать как внутри помещения, так за его пределами, все зависит от их типа и технологических возможностей.
Светильники данного вида эффективно заменяют известные всем лампы накаливания. Их по всяк час применяют для освещения помещения и улицы, а также в качестве подсветки интерьера. Универсальность использования светодиодных ламп доказана их широким использованием в самых разных ситуациях, например
В последние десять лет светодиодная подсветка завоевала огромную популярность, это связано с большими возможностями ее использования и многочисленными преимуществами. Лента оснащенная светодиодами достаточно компактная, экономичная, яркая, надежная, безопасная, может противостоять воздействию влаги.
Конечно же при выборе и подключении данного изделия могут возникнуть сложности, ведь разнообразие огромное, и не все люди обладают необходимыми знаниями для монтажа устройства. При этом осуществить выбор можно исходя из нескольких главных параметров, а именно:
При выборе параметров яркости необходимо брать во внимание обозначенный в описании к товару световой поток. Так как это является главным параметром определяющим интенсивность света. Световой поток определяет количество света поступающего от устройства, мерой его измерения являются Люмены или Лм. Например в описании товара обозначено 1200 Лм на один метр, а именно метр данной ленты имеет яркость соответствующую обычной лампе накаливания 100Вт.
Параметр влагостойкости ленты очень важен в случае ее применения на открытых площадках, фасадах зданий, в таких помещениях, как например, ванны или бани.
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• Кулеба: Путин начал полномасштабную войну против Украины
23 февраля 2022
• Украина переходит в режим чрезвычайного положения: дата и сроки
• Мантышница или мантоварка: что это и как правильно выбрать?
18 февраля 2022
• В Украине зафиксировали новый подвид штамма Omicron: что известно
• Летальность от "ковида" в Украине упала в 4 раза по сравнению с "Дельта-волной", - Минздрав
• Ювелирные украшения для женщин: как сделать выбор
• "Надо еще немного подождать". Ляшко рассказал, когда могут отменить карантин и маски в Украине
• На Донбассе не было связи Vodafone: в компании объяснили причины
• Популярные модели трикотажных платьев
• Усиление бренда. В Турции будут популяризировать новый вариант названия страны
17 февраля 2022
• Минцифры доработало в "Дії" сертификаты о бустерной прививке
• Оргкомитет вынес решение: Alina Pash не будет представлять Украину на Евровидении-2022
• Воинский учет для женщин. Когда вступит в силу новый список профессий
• Samsung Galaxy A52: главные особенности и изменения
• Алина Паш отказалась от участия в Евровидении 2022
• Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022
15 февраля 2022
• Рада приняла закон об усовершенствовании пенсионного законодательства
• В РФ заявили об отводе своих войск от украинских границ
• SkyUp, МАУ и Wizz Air полностью возобновили продажу билетов
• США выделили Украине кредитную гарантию на 1 млрд долларов
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