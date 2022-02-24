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Бездумная исполнительность

Светодиодная лента в качестве освещения

Татьяна Ковалева
24 февраля 2022 Просмотров: 65  

В наше время лед лента продается можно по разной стоимости. При этом данное решение позволит придать оригинальности внешнему виду помещения, купить светодиодную ленту можно разного размера и типа. 

Все чаще данный вид освещения используется в виде основного источника света, так как является весьма универсальный и позволяет экономить электроэнергию. Светодиодные ленты возможно устанавливать как внутри помещения, так за его пределами, все зависит от их типа и технологических возможностей.

Светильники данного вида эффективно заменяют известные всем лампы накаливания. Их по всяк час применяют для освещения помещения и улицы, а также в качестве подсветки интерьера. Универсальность использования светодиодных ламп доказана их широким использованием в самых разных ситуациях, например

В последние десять лет светодиодная подсветка завоевала огромную популярность, это связано с большими возможностями ее использования и многочисленными преимуществами. Лента оснащенная светодиодами достаточно компактная, экономичная, яркая, надежная, безопасная, может противостоять воздействию влаги.

Конечно же при выборе и подключении данного изделия могут возникнуть сложности, ведь разнообразие огромное, и не все люди обладают необходимыми знаниями для монтажа устройства. При этом осуществить выбор можно исходя из нескольких главных параметров, а именно:

  • Яркости;
  • Влагостойкости.

При выборе параметров яркости необходимо брать во внимание обозначенный в описании к товару световой поток. Так как это является главным параметром определяющим интенсивность света. Световой поток определяет количество света поступающего от устройства, мерой его измерения являются Люмены или Лм. Например в описании товара обозначено 1200 Лм на один метр, а именно метр данной ленты имеет яркость соответствующую обычной лампе накаливания 100Вт.

Параметр влагостойкости ленты очень важен в случае ее применения на открытых площадках, фасадах зданий, в таких помещениях, как например, ванны или бани.

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