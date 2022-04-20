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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В ПЦУ рассказали как праздновать Пасху в условиях войны
19 апреля 2022 Просмотров: 351 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Спикер Православной церкви Украины (ПЦУ), архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в комментарии УНН рассказал, как встретить Пасху в условиях войны.

Привычная для многих украинцев пасхальная корзина и посещение храма не являются обязательными атрибутами празднования в условиях военного времени.

"Корзина - это не обязательно для празднования Пасхи. Это хорошая возможность, но это не обязанность. Потому что у нас так вся Пасха к корзине с блюдами сводится. Но это совершенно не так. Поэтому, все, с чем человек может отпраздновать на своем столе, это будет тоже празднование. Очевидно, что сейчас такие условия, когда не имеет возможностей покрасить яйца, ни паски сделать. Поэтому, то, что можно поставить на стол - это и будет праздничной трапезой", - пояснил архиепископ Евстратий.

Что же касается богослужения, то по возможности его можно смотреть онлайн.

"Если есть возможность смотреть трансляцию богослужения, можно присоединиться онлайн. Планируется эфирная трансляция через платформы YouTube и Facebook на официальных страницах Православной Церкви Украины. Если нет возможности приобщиться так, то можно просто попросить Божьего благословения и таким образом праздновать", - сказал спикер ПЦУ.

Относительно посещения храма, то архиепископ напомнил, что это будет возможно там, где нет активных военных действий и где будет разрешено местными властями с учетом комендантского часа.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В ПЦУ рассказали как праздновать Пасху в условиях войны»

Спикер Православной церкви Украины (ПЦУ), архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в комментарии УНН рассказал, как встретить Пасху в условиях войны.

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