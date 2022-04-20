В Украине отменили дополнительные выходные на пасхальные и майские праздники

В Украине в этом году отменили дополнительные выходные на пасхальные и майские праздники из-за действия военного положения, сообщили в Гоструда.

Законодательством "установлены иные правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ относительно определения праздничных и нерабочих дней. Поэтому 25 апреля, 2 мая и 9 мая являются обычными рабочими днями, работа в которые оплачивается в обычном порядке", - сообщили в службе.

В ведомстве указали, что весной 2022 года понедельники 25 апреля (перенос выходного с 24.04.2022), 2 мая (перенос выходного с 01.05.2022) и 9 мая (праздничный день) должны были быть выходными. Ведь о таком говорит упомянутая статья КЗоТ. Однако, их не будет из-за действия военного положения.

В целом же, напомнили в Гоструде, по трудовому законодательству установлено 9 праздничных дней (в том числе 1 мая - День труда, 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне) и 4 нерабочих дня - религиозные праздники, в которые не проводится работа (7 января и 25 декабря - Рождество Христово, один день (воскресенье) - Пасха, один день (воскресенье) - Троица).