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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинцы снова могут пересекать госграницу по внутренним паспортам
19 апреля 2022 Просмотров: 382 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Государственная пограничная служба Украины заявляет, что возможность пересечения границы на выезд за пределы страны гражданами Украины по паспорту гражданина Украины (внутренний паспортный документ) продлена. Об этом сообщает официальный сайт ГПСУ.

"Такое решение принято ввиду ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и своевременно оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт). Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям с сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу. Это касается всех граждан, независимо от областей, из которых они направляются", - сообщает ГПСУ.

Отдельно напоминается, что Правила пересечения государственной границы гражданами Украины регламентируются Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. №57.

"Среди прочего им определено, что выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины). В то же время, Государственная пограничная служба обращает внимание граждан Украины, что в отдельных случаях во время пребывания за границей может возникнуть острая необходимость наличия загранпаспорта, что определено законодательством стран, где наши соотечественники планируют находиться, или во время поездок между разными странами. Поэтому советуем гражданам Украины учитывать все разные ситуации и по возможности оформить себе загранпаспорт еще до пересечения границы", - указали в ГПСУ.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Украинцы снова могут пересекать госграницу по внутренним паспортам»

Государственная пограничная служба Украины заявляет, что возможность пересечения границы на выезд за пределы страны гражданами Украины по паспорту гражданина Украины (внутренний паспортный документ) продлена. Об этом сообщает официальный сайт ГПСУ.

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