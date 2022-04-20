|19 апреля 2022
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После завершения необходимых процедур все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету Starlink от компании SpaceX. Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи, передают Українські Новини.
Так, сообщается, что массовое использование спутникового интернета Starlink может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено.
"Эта проблема временная и связана с новизной техники от SpaceX. Для снятия этих ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink они могут быть допущены к массовому использованию", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур. НЦУ и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи проводят соответствующую работу и завершат ее в ближайшее время.
"О каких-либо искусственных запретах и ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет", – отметили в Госспецсвязи.
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• Все украинцы получат доступ к интернету Starlink, – Госспецсвязи
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18 февраля 2022
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Комментарии к статье «Все украинцы получат доступ к интернету Starlink, – Госспецсвязи»
После завершения необходимых процедур все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету Starlink от компании SpaceX. Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи, передают Українські Новини.