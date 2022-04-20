Все украинцы получат доступ к интернету Starlink, – Госспецсвязи

После завершения необходимых процедур все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету Starlink от компании SpaceX. Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи, передают Українські Новини .

Так, сообщается, что массовое использование спутникового интернета Starlink может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено.

"Эта проблема временная и связана с новизной техники от SpaceX. Для снятия этих ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink они могут быть допущены к массовому использованию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур. НЦУ и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи проводят соответствующую работу и завершат ее в ближайшее время.

"О каких-либо искусственных запретах и ​​ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет", – отметили в Госспецсвязи.