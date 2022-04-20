ВСУ дважды остановили попытки наступления оккупантов возле Авдеевки. Продолжаются обстрелы Марьинки

Украинские военные дважды остановили попытки российских оккупантов наступать вблизи Авдеевки Донецкой области. Также захватчики продолжают постоянные обстрелы в Марьинской и Торецкой общинах. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

"Россияне продолжают постоянные обстрелы на Марьинском, Очеретинском и Авдеевском направлениях. В Очеретинской общине несколько сел остались без электричества, восстановить электроснабжение сейчас нет возможности. Вблизи Авдеевки россияне дважды попытались пойти в наступление – обе попытки остановили Вооруженные силы Украины", – написал Кириленко.

По его словам, в результате артобстрелов погибло одно гражданское лицо, повреждены несколько жилых домов, перебито газопровод.

"Постоянные обстрелы в Марьинской и Торецкой общинах. В Торецке продолжается эвакуация гражданских и подвоз гуманитарной помощи. Также ответственные службы работают над восстановлением электро - и газоснабжения. Ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Все преступления русской армии тщательно документируем!" – отметил Кириленко.