На Донбасс Россия перебрасывает дополнительные силы и артиллерию

На Донбасса российская армия пытается создать условия для более агрессивных, более открытых и масштабных наземных маневров. Об этом заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби на брифинге, сообщается на сайте Пентагона .

По его словам, наступления РФ на Донбассе Пентагон не видит, однако идут боевые действия и продолжается переброска в регион дополнительных сил, вспомогательных средств и средств управления и контроля.

Кроме того, РФ увеличила количество батальонных тактических групп на востоке и юге Украины на более чем 10 единиц, однако направление их движения пока неизвестно. Также Россия перебросила в Украину дополнительную артиллерию.

"Армия РФ наращивает обстрелы и авиаудары на Донбассе и на юге. Бои за Мариуполь продолжаются, но "город не пал перед россиянами"…После последних ударов РФ по Львову и Киеву сейчас нет оснований полагать, что была атакована или уничтожена военная западная помощь", - заявил Кирби.