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Фотофакт

Бездумная исполнительность

На Донбасс Россия перебрасывает дополнительные силы и артиллерию
19 апреля 2022 Просмотров: 370 Нравится: 0 | Не нравится: 1  

На Донбасса российская армия пытается создать условия для более агрессивных, более открытых и масштабных наземных маневров. Об этом заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби на брифинге, сообщается на сайте Пентагона.

По его словам, наступления РФ на Донбассе Пентагон не видит, однако идут боевые действия и продолжается переброска в регион дополнительных сил, вспомогательных средств и средств управления и контроля.

Кроме того, РФ увеличила количество батальонных тактических групп на востоке и юге Украины на более чем 10 единиц, однако направление их движения пока неизвестно. Также Россия перебросила в Украину дополнительную артиллерию.

"Армия РФ наращивает обстрелы и авиаудары на Донбассе и на юге. Бои за Мариуполь продолжаются, но "город не пал перед россиянами"…После последних ударов РФ по Львову и Киеву сейчас нет оснований полагать, что была атакована или уничтожена военная западная помощь", - заявил Кирби.

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Комментарии к статье «На Донбасс Россия перебрасывает дополнительные силы и артиллерию»

На Донбасса российская армия пытается создать условия для более агрессивных, более открытых и масштабных наземных маневров. Об этом заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби на брифинге, сообщается на сайте Пентагона.

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