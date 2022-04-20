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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украина поддерживает инициативу ООН о четырехдневном Пасхальном перемирии
20 апреля 2022 Просмотров: 166 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украина поддерживает инициативу генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

"Благодарны генеральному секретарю ООН Антонио Гуттеришу за инициативу ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине, начиная с Чистого Четверга 21 апреля. Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза является необходимым для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны, прежде всего из многострадального Мариуполя", - говорится в сообщении.

Также в МИД заявили, что высоко ценят готовность ООН обеспечить доставку гуманитарной помощи населению наиболее пострадавших районов Украины в случае достижения "режима тишины".

Кроме того, отмечается, что Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины, прекратить блокады украинских городов, а также обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к населению на временно оккупированных территориях гуманитарного персонала и его транспортных средств и оборудования.

"Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарного перемирия, переданные заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам - кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", - отметили в МИД.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Украина поддерживает инициативу ООН о четырехдневном Пасхальном перемирии»

Украина поддерживает инициативу генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине.

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