В ВРУ собираются перенести День победы с 9 на 8 мая

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту перенести День победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая.

Об этом говорится в выводе комитета к законопроекту №7297, передают Українські Новини.

Самим законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", в частности определить, что с целью чествования памяти всех жертв Второй мировой войны в Украине и празднования победы над нацизмом в Украине ежегодно 8 мая отмечается государственный праздник - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Также предлагается внести изменения в ст.73 (Праздничные и нерабочие дни) Трудового кодекса, где 8 мая, День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, определяется как праздничный (соответственно выходной) день вместо 9 мая.

Кроме этого, в случае принятия законопроекта Рада рекомендует Президенту внести изменения в его указы, связанные с Днем победы, в части даты праздника и его названия.

По мнению авторов инициативы то, что в Украине День победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечается 9 мая, неприемлемо, особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

"День победы над нацизмом во Второй мировой войне до сих пор отмечается 9 мая. Коммунистический режим СССР намеренно установил отдельную от остальной Европы дату празднования победы. Советский Союз, а вслед за ним и Российская Федерация, превратили 9 мая в инструмент пропаганды и достижения политических целей, разжигания войн, оправдания собственных преступлений против человечности", - сказано в пояснительной записке.