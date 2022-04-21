Первое в истории выступление Украины на сессии G20: Россия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета

Россия – это болезнь мировой экономики, вследствие войны России в Украине замедляется рост мировой экономики, и мир должен сделать верный выбор. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на сессии G20 "Глобальная экономика и риски".

Главное из выступления Сергея Марченко на сессии G20:

Россия – это заболевание мировой экономики. Украина – это клетки иммунитета, которые должны быть активированы международной медициной, чтобы убить болезнь. Иного решения не существует. В противном случае инфекция распространится на другие страны и начнется заражение.

Последствия войны ощущают не только Украина. Война замедляет рост, повышает цены на продукты питания и энергию, ускоряется инфляция и снижаются доходы, одновременно нарушая торговлю и цепочки поставок во всем мире. Потери украинского сельскохозяйственного производства болезненно ощутят за тысячи километров: от Северной Африки до Южной Америки. Страны с развитой экономикой уже страдают от кризиса.

Мировая финансовая система может перейти к выживанию – если не будет сделан правильный выбор.

Война России против Украины – это еще один мировой кризис, нуждающийся в общем подходе – мир должен объединить усилия, чтобы остановить эту войну и помочь Украине.

Пока глобальные последствия не стали реальностью, нам необходима поддержка – внешнее финансирование, которое сможет нормализовать экономическую ситуацию в Украине.

Если не учитывать расходы на обеспечение военных нужд, украинский бюджет – это сочетание гуманитарных и социальных расходов, а также поддержка уязвимых слоев населения. И украинское правительство в полной мере их обеспечивает. Отмечаем – что даже в этой чрезвычайно сложной ситуации, украинское правительство полностью функционирует, и бюджет ориентирован на эти цели.

Мы надеемся, что украинские военные вскоре закончат войну, но до этого мы должны иметь возможность финансировать гуманитарные и социальные нужды. И для этого мир должен сделать верный выбор.

Чтобы победить в этой войне, остановить кризис и вернуть другие страны из финансовой бездны – мир должен забыть об отличиях между странами и скоординировать действия, чтобы остановить войну и заставить Россию вывести свои войска из суверенной территории Украины.

Для того чтобы украинское правительство работало в полную силу и чтобы мы могли продолжать предоставлять все необходимые услуги нашему населению, как мы это и делаем сейчас, призываем выделить часть своих ресурсов в любой форме для нужд бюджета Украины.

Не все присутствующие на сессии являются государствами-донорами. Но все получили свою долю специальных прав заимствований от МВФ. И если вы направите хотя бы 10% из них в Украину, это будет иметь для нас большое значение.

В настоящее время правильное время для правильного выбора. Эта война должна закончиться.

Напомним, Украина впервые в истории участвует в заседании G20. Встреча G20 является самым масштабным международным финансовым мероприятием в году.

Событие началось с обращения представителей стран-мировых лидеров к Украине. Министр финансов США Джанет Еллен выразила поддержку Украине и отметила усилия Украинского правительства и Министра финансов Сергея Марченко в условиях полномасштабного вторжения РФ.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что мир не забудет потери, боль и страдания, вызванные действиями России.

Представители Еврокомиссии упомянули о военных преступлениях в Буче и многих других городах Украины, и решительно осудили действия РФ. А также подчеркнули, что ЕС должен быть независим от российских энергоносителей.