Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата

Наличие школьного аттестата - одно из обязательных условий для обучения в немецком университете. Для тех, кому пришлось бежать от войны в Украине, в Германии сделали исключение. Об этом пишет DW, пишет УНН.

Нововведение касается тех, кто учился последний год в школе в Украине и за российское военное вторжение не смог сдать выпускные экзамены и получить аттестат, а также тех, кто начал обучение в украинском вузе, но по той же причине не закончил первый курс.

По правилам, действующим в ФРГ, подавать документы в немецкий вуз могут лишь те соискатели, образование которых формально соответствует немецкому аттестату зрелости (Abitur). Поскольку немецкие школьники учатся 12-13 лет, то есть дольше, чем школьники в Украине.

В частности, украинцы с аттестатом о полном общем среднем образовании должны дополнительно отучиться один год или в вузе на родине, или в колледже довузовской подготовки в Германии - и только после этого они получают право на высшее образование в немецком университете.

Важное условие при поступлении - наличие справки из отечественного вуза и школьного аттестата. Теперь же, по решению Конференции министров образования и культуры федеральных земель Германии, для тех, кто бежал от войны в Украине, сделано исключение. И без соответствующего документа студенты первого курса могут подавать заявку на учебное место непосредственно в один из университетов Германии.

Вступительные экзамены обычно отсутствуют, но необходимы знания немецкого языка, если специальность не англоязычная. А одиннадцатиклассники могут поступать в колледж довузовской подготовки без аттестата.