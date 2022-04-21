Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата

|21 апреля 2022
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Наличие школьного аттестата - одно из обязательных условий для обучения в немецком университете. Для тех, кому пришлось бежать от войны в Украине, в Германии сделали исключение. Об этом пишет DW, пишет УНН.
Нововведение касается тех, кто учился последний год в школе в Украине и за российское военное вторжение не смог сдать выпускные экзамены и получить аттестат, а также тех, кто начал обучение в украинском вузе, но по той же причине не закончил первый курс.
По правилам, действующим в ФРГ, подавать документы в немецкий вуз могут лишь те соискатели, образование которых формально соответствует немецкому аттестату зрелости (Abitur). Поскольку немецкие школьники учатся 12-13 лет, то есть дольше, чем школьники в Украине.
В частности, украинцы с аттестатом о полном общем среднем образовании должны дополнительно отучиться один год или в вузе на родине, или в колледже довузовской подготовки в Германии - и только после этого они получают право на высшее образование в немецком университете.
Важное условие при поступлении - наличие справки из отечественного вуза и школьного аттестата. Теперь же, по решению Конференции министров образования и культуры федеральных земель Германии, для тех, кто бежал от войны в Украине, сделано исключение. И без соответствующего документа студенты первого курса могут подавать заявку на учебное место непосредственно в один из университетов Германии.
Вступительные экзамены обычно отсутствуют, но необходимы знания немецкого языка, если специальность не англоязычная. А одиннадцатиклассники могут поступать в колледж довузовской подготовки без аттестата.
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20 апреля 2022
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• В ВРУ собираются перенести День победы с 9 на 8 мая
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• Летальность от "ковида" в Украине упала в 4 раза по сравнению с "Дельта-волной", - Минздрав
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Комментарии к статье «Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата»
Наличие школьного аттестата - одно из обязательных условий для обучения в немецком университете. Для тех, кому пришлось бежать от войны в Украине, в Германии сделали исключение. Об этом пишет DW, пишет УНН.