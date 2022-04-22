Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля в 3:40 в Луганской области. Об этом Данилов сообщил в интервью УП.

Так, Данилов сообщил, что вторжение началось на участке Меловое Луганской области.

"Вторжение началось в 3:40 в Луганской области на участке Меловое, но мы думали, что там они заходят как раз по территории Донецкой и Луганской областей. Мы считали, что их цель после признания "республик" забрать их в пределах областей", - сказал он.

Однако, отметил Данилов, почти через полтора часа наступление началось везде.

Данилов сообщил, что сразу же поехал к президенту Владимиру Зеленскому, где уже был министр внутренних дел Денис Монастырский.