Рада продлила действие военного положения до 25 мая

Верховная Рада продлила действие военного положения с 5:30 25 апреля еще на 30 суток - то есть до 25 мая, сообщили из депутатского корпуса.

"Сегодня снова собрался парламент. Снова в центре столицы. Проголосовали ряд важных решений: №7300 - продление военного положения на месяц, до 25 мая (300)", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Это же подтвердили и нардепы Алексей Гончаренко, указав, что "Рада продлила действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток", и Дмитрий Разумков, отметив, что "проголосовали законопроект Президента о продлении срока действия военного положения еще на 30 дней, то есть до 25 мая".

Законопроектом утверждается указ Президента Украины от 18 апреля 2022 года № 259/2022 "О продлении срока действия военного положения в Украине", которым срок действия военного положения в Украине продляется с 05 часов 30 минут 25 апреля 2022 года сроком на 30 суток. Предполагается, что соответствующий закон немедленно объявляется через средства массовой информации и вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее

В 5:30 24 февраля в Украине было введено военное положение сроком на 30 суток.

15 марта Верховная Рада законодательно утвердила указ Президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 26 марта на 30 суток.