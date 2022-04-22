|22 апреля 2022
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину. Продолжается работа над генерацией документа в приложении "Дія". Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.
"Многие граждане вынужденно выехали за границу без документов. Делаем все для решения их проблем. Поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину. Работаем с Минцифрой, чтобы со временем документ генерировался и в Дії. Другие решения тоже готовим", - говорится в сообщении.
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• Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
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• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
• Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
21 апреля 2022
• Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата
• В Украине разрабатывают методику подсчета убытков бизнеса от войны
• Достанутся ли Украине замороженные Америкой российские активы?
• Первое в истории выступление Украины на сессии G20: Россия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета
• Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска
20 апреля 2022
• ООН: число беженцев из-за войны в Украине перевалило за 5 миллионов
• Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция
• В ВРУ собираются перенести День победы с 9 на 8 мая
• Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
• Украина поддерживает инициативу ООН о четырехдневном Пасхальном перемирии
19 апреля 2022
• Как украинцам покроют 100% вкладов во время войны – глава Фонда гарантирования
• США могут признать Россию государством-спонсором терроризма
• На Донбасс Россия перебрасывает дополнительные силы и артиллерию
• ВСУ дважды остановили попытки наступления оккупантов возле Авдеевки. Продолжаются обстрелы Марьинки
• Все украинцы получат доступ к интернету Starlink, – Госспецсвязи
• Украинцы снова могут пересекать госграницу по внутренним паспортам
• В Украине отменили дополнительные выходные на пасхальные и майские праздники
• В ПЦУ рассказали как праздновать Пасху в условиях войны
24 февраля 2022
• Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
• Укрализниця сообщила, как будут курсировать поезда
• Павло Кириленко: Влада на місцях. Працюємо. Інформуватиму мірою надходження інформації.
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Комментарии к статье «Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину. Продолжается работа над генерацией документа в приложении "Дія". Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.