Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину. Продолжается работа над генерацией документа в приложении "Дія". Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Многие граждане вынужденно выехали за границу без документов. Делаем все для решения их проблем. Поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину. Работаем с Минцифрой, чтобы со временем документ генерировался и в Дії. Другие решения тоже готовим", - говорится в сообщении.