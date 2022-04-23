 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

"Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"
23 апреля 2022 Просмотров: 97 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В продолжение выпуска марок с уже легендарной фразой украинских пограничников "русский военный корабель иди на#уй" Укрпочта выпустит вторую серию - но уже без корабля, который потопили украинские военные.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Новый выпуск выйдет в продажу в мае и станет продолжением предыдущего выпуска.

"Все началось с фразы "Русский военный корабель, иди…!", а закончилось тем, что он действительно ушел. Следовательно, следующий лист будет логическое название — "Русский военный корабель… все", – пишет Укрпочта.

Новый выпуск будет включать в себя марки с подвигом Вооруженных Сил Украины, которые потопили 14 апреля российский крейсер "Москва", и купоны, на которых воспроизведено изображение первой марки с кораблем. ⠀

Общий тираж составляет 5 млн. экземпляров с внутренним и международным номиналами.

Напоминаем:

Почтовая марка "Русский военный корабель, иди нах*й" была введена в обращение 12 апреля. Ее название – слова украинского пограничника Романа Грибова с острова Змеиный, которые стали символом сопротивления военной агрессии РФ.

Уже на следующий день этот самый крейсер "Москва", который шел захватывать Одессу, был подбит противокорабельными ракетами "Нептун" украинскими военными, а впоследствии он утонул.

Укрпочте даже пришлось ограничивать продажу марок "в одни руки" из-за сверхвысокого спроса.
По материалам: Экономическая правда

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

23 апреля 2022

"Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"

Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми

Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ

Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль

Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики

28 апреля генсек ООН посетит Украину

22 апреля 2022

Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль

Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться

Рада продлила действие военного положения до 25 мая

Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон

Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля

Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы

Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно

Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения

21 апреля 2022

Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата

В Украине разрабатывают методику подсчета убытков бизнеса от войны

Достанутся ли Украине замороженные Америкой российские активы?

Первое в истории выступление Украины на сессии G20: Россия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета

Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска

20 апреля 2022

ООН: число беженцев из-за войны в Украине перевалило за 5 миллионов

Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция

В ВРУ собираются перенести День победы с 9 на 8 мая

Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери

Украина поддерживает инициативу ООН о четырехдневном Пасхальном перемирии

19 апреля 2022

Как украинцам покроют 100% вкладов во время войны – глава Фонда гарантирования

США могут признать Россию государством-спонсором терроризма

На Донбасс Россия перебрасывает дополнительные силы и артиллерию

ВСУ дважды остановили попытки наступления оккупантов возле Авдеевки. Продолжаются обстрелы Марьинки

Все украинцы получат доступ к интернету Starlink, – Госспецсвязи

Украинцы снова могут пересекать госграницу по внутренним паспортам

В Украине отменили дополнительные выходные на пасхальные и майские праздники

Также в разделе

28 апреля генсек ООН посетит Украину

— 23 апреля 2022 —

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 28 апреля посетит Украину. Об этом сообщил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик в Twitter.

Читать далее ⇒

Рада продлила действие военного положения до 25 мая

— 22 апреля 2022 —

Верховная Рада продлила действие военного положения с 5:30 25 апреля еще на 30 суток - то есть до 25 мая, сообщили из депутатского корпуса.

Читать далее ⇒

Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон

— 22 апреля 2022 —

Об этом во время своего визита в Индию рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет BBC.

Читать далее ⇒

Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля

— 22 апреля 2022 —

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля в 3:40 в Луганской области. Об этом Данилов сообщил в интервью УП.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «"Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"»

В продолжение выпуска марок с уже легендарной фразой украинских пограничников "русский военный корабель иди на#уй" Укрпочта выпустит вторую серию - но уже без корабля, который потопили украинские военные.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах

В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома

Рада провалила введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми

Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ

Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022

"Лос-Анджелес" стал обладателем Супербоула-2022

Дополнительное время принесло "Челси" победу в финале Клубного чемпионата мира

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

23 апреля 2022

"Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"

Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми

Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ

Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль

Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики

28 апреля генсек ООН посетит Украину

22 апреля 2022

Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль

Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться

Рада продлила действие военного положения до 25 мая

Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон

Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля

Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы

Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно

Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения

21 апреля 2022

Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата

В Украине разрабатывают методику подсчета убытков бизнеса от войны

Достанутся ли Украине замороженные Америкой российские активы?

Первое в истории выступление Украины на сессии G20: Россия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета

Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска

20 апреля 2022

ООН: число беженцев из-за войны в Украине перевалило за 5 миллионов

Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция

В ВРУ собираются перенести День победы с 9 на 8 мая

Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери

Украина поддерживает инициативу ООН о четырехдневном Пасхальном перемирии

19 апреля 2022

Как украинцам покроют 100% вкладов во время войны – глава Фонда гарантирования

США могут признать Россию государством-спонсором терроризма

На Донбасс Россия перебрасывает дополнительные силы и артиллерию

ВСУ дважды остановили попытки наступления оккупантов возле Авдеевки. Продолжаются обстрелы Марьинки

Все украинцы получат доступ к интернету Starlink, – Госспецсвязи

Украинцы снова могут пересекать госграницу по внутренним паспортам

В Украине отменили дополнительные выходные на пасхальные и майские праздники

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»
 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top