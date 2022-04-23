"Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"

|23 апреля 2022
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В продолжение выпуска марок с уже легендарной фразой украинских пограничников "русский военный корабель иди на#уй" Укрпочта выпустит вторую серию - но уже без корабля, который потопили украинские военные.
Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.
Новый выпуск выйдет в продажу в мае и станет продолжением предыдущего выпуска.
"Все началось с фразы "Русский военный корабель, иди…!", а закончилось тем, что он действительно ушел. Следовательно, следующий лист будет логическое название — "Русский военный корабель… все", – пишет Укрпочта.
Новый выпуск будет включать в себя марки с подвигом Вооруженных Сил Украины, которые потопили 14 апреля российский крейсер "Москва", и купоны, на которых воспроизведено изображение первой марки с кораблем. ⠀
Общий тираж составляет 5 млн. экземпляров с внутренним и международным номиналами.
Почтовая марка "Русский военный корабель, иди нах*й" была введена в обращение 12 апреля. Ее название – слова украинского пограничника Романа Грибова с острова Змеиный, которые стали символом сопротивления военной агрессии РФ.
Уже на следующий день этот самый крейсер "Москва", который шел захватывать Одессу, был подбит противокорабельными ракетами "Нептун" украинскими военными, а впоследствии он утонул.
Укрпочте даже пришлось ограничивать продажу марок "в одни руки" из-за сверхвысокого спроса.
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23 апреля 2022
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• Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми
• Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
• Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль
• Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики
• 28 апреля генсек ООН посетит Украину
22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
• Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться
• Рада продлила действие военного положения до 25 мая
• Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон
• Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
• Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы
• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
• Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
21 апреля 2022
• Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата
• В Украине разрабатывают методику подсчета убытков бизнеса от войны
• Достанутся ли Украине замороженные Америкой российские активы?
• Первое в истории выступление Украины на сессии G20: Россия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета
• Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска
20 апреля 2022
• ООН: число беженцев из-за войны в Украине перевалило за 5 миллионов
• Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция
• В ВРУ собираются перенести День победы с 9 на 8 мая
• Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
• Украина поддерживает инициативу ООН о четырехдневном Пасхальном перемирии
19 апреля 2022
• Как украинцам покроют 100% вкладов во время войны – глава Фонда гарантирования
• США могут признать Россию государством-спонсором терроризма
• На Донбасс Россия перебрасывает дополнительные силы и артиллерию
• ВСУ дважды остановили попытки наступления оккупантов возле Авдеевки. Продолжаются обстрелы Марьинки
• Все украинцы получат доступ к интернету Starlink, – Госспецсвязи
• Украинцы снова могут пересекать госграницу по внутренним паспортам
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Комментарии к статье «"Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"»
В продолжение выпуска марок с уже легендарной фразой украинских пограничников "русский военный корабель иди на#уй" Укрпочта выпустит вторую серию - но уже без корабля, который потопили украинские военные.