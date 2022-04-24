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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ
24 апреля 2022 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинские беженцы, которые захотят остаться за границей на долгий период, могут стать позитивным фактором для Европы, которой не будет хватать рабочей силы.

Об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер в интервью "Голосу Америки".

"В долгосрочной перспективе Украина хочет, чтобы беженцы вернулись. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Однако некоторые беженцы могут остаться на долгий период, и это будет позитивом для Европы, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не будет хватать рабочей силы", – сказал Кеммер.

Война в Украине больше всего повлияла на развивающиеся восточноевропейские экономики, в том числе из-за того, что они принимают много беженцев. Поэтому для таких стран (за исключением Украины, России, Беларуси и Турции) был ухудшен прогноз по экономическому росту.

"Мы ухудшили прогноз нынешнего роста в странах Восточной Европына 1,5 п.п. Для продвинутых экономик мы ухудшили этот прогноз на 1 п.п., то есть на эти страны кризис влияет значительно больше. Однако важно, что это происходит после значительного восстановления восточноевропейских экономик с развивающимися рынками. Это восстановление было значительно больше, чем в продвинутых европейских экономиках", - отметил Кеммер.

По данным ООН, количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, по состоянию на 19 апреля составило 5,034 млн человек. 

Еще 7,1 миллионов граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами.
По материалам: Украинская правда

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Комментарии к статье «Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ»

Украинские беженцы, которые захотят остаться за границей на долгий период, могут стать позитивным фактором для Европы, которой не будет хватать рабочей силы.

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