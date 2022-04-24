Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны

После лечения и реабилитации более 80% раненых украинских военных вернулись на передовую. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Наши военные медики сегодня так же на фронте. Они, по сути, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов. И надо понимать, что это огромная победа украинской военной медицины, чрезвычайно высокий процент раненых снова возвращается в строй — это более 80%. Речь идет об уровне военной медицины, качестве лечения и реабилитации", — сказала Маляр.