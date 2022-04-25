В Украине не будут запрещать УПЦ МП во время войны

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українські Новини.

"Мы длительное время обсуждали этот вопрос в пределах наших политических фракций и групп. И несмотря на то, что все где-то внутри имеют свое внутреннее решение, которое во многом совпадает с тем, о чем вы говорили, мы договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни одного закона, который раскалывает украинское общество", - так спикер ответил на вопрос, будет ли Рада рассматривать законопроект о запрете УПЦ МП.

Стефанчук уверен, что любой закон, который вносится в Раду и раскалывает общество, дает толчок к появлению или активизации внутренних коллаборантов в государстве, чего нельзя допустить, так как украинская нация должна быть единой.

"Будем разбираться со всеми после победы", - заявил он.