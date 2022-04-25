Стефанчук уверяет, что менять Конституцию относительно членства Украины в НАТО не будут

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уверен, что парламент не будет вносить изменения в Конституцию относительно курса на полноправное членство в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда", передают Українські Новини.

"Не будем. Изменение Конституции – не есть и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий... Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда от них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в Конституции что угодно, но если от этого нет эффекта, то это декларативные нормы", - так он ответил на вопрос, будут ли менять Основной закон относительно членства в НАТО.

Спикер не видит потребности вносить изменения, если Украина получит четкие гарантии от ряда государств по безопасности.

По мнению Стефанчука, соответствующие гарантии безопасности Украины должны принципиально отличаться от Будапештского меморандума.

Записанный в Конституции курс на Евросоюз и НАТО, по его мнению, - это "наши перспективные видения на будущее".

Он утверждает, что для украинской власти основным приоритетом является безопасность украинских граждан, а для этого необходимы гарантии безопасности.

"Нам важны реальные гарантии. За каждый день промедления граждане Украины расплачиваются своей жизнью. Для меня как представителя высшего политического руководства государства именно это является приоритетом, чтобы в Украине перестали гибнуть люди, чтобы люди перестали платить своей жизнью за европейскую мечту, за мечту о безопасности, всем остальном", – добавил он.