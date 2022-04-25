Стефанчук уверяет, что менять Конституцию относительно членства Украины в НАТО не будут

|25 апреля 2022
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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уверен, что парламент не будет вносить изменения в Конституцию относительно курса на полноправное членство в Организации Североатлантического договора (НАТО).
Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда", передают Українські Новини.
"Не будем. Изменение Конституции – не есть и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий... Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда от них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в Конституции что угодно, но если от этого нет эффекта, то это декларативные нормы", - так он ответил на вопрос, будут ли менять Основной закон относительно членства в НАТО.
Спикер не видит потребности вносить изменения, если Украина получит четкие гарантии от ряда государств по безопасности.
По мнению Стефанчука, соответствующие гарантии безопасности Украины должны принципиально отличаться от Будапештского меморандума.
Записанный в Конституции курс на Евросоюз и НАТО, по его мнению, - это "наши перспективные видения на будущее".
Он утверждает, что для украинской власти основным приоритетом является безопасность украинских граждан, а для этого необходимы гарантии безопасности.
"Нам важны реальные гарантии. За каждый день промедления граждане Украины расплачиваются своей жизнью. Для меня как представителя высшего политического руководства государства именно это является приоритетом, чтобы в Украине перестали гибнуть люди, чтобы люди перестали платить своей жизнью за европейскую мечту, за мечту о безопасности, всем остальном", – добавил он.
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• Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю
• Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов
24 апреля 2022
• Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны
• Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка
• Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ
23 апреля 2022
• "Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"
• Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми
• Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
• Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль
• Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики
• 28 апреля генсек ООН посетит Украину
22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
• Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться
• Рада продлила действие военного положения до 25 мая
• Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон
• Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
• Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы
• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
• Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
21 апреля 2022
• Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата
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• Достанутся ли Украине замороженные Америкой российские активы?
• Первое в истории выступление Украины на сессии G20: Россия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета
• Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска
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• ООН: число беженцев из-за войны в Украине перевалило за 5 миллионов
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Комментарии к статье «Стефанчук уверяет, что менять Конституцию относительно членства Украины в НАТО не будут»
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уверен, что парламент не будет вносить изменения в Конституцию относительно курса на полноправное членство в Организации Североатлантического договора (НАТО).