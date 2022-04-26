Обед с миллиардером Баффетом будет в последний раз выставлен на аукцион

Американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффет в этом году выставит на аукцион возможность отобедать с ним в последний раз. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Из-за пандемии COVID-19 у него был двухлетний перерыв.

Отмечается, что торги будут проходить с 12 по 17 июня на интернет-аукционе eBay. Минимальная ставка - 25 тысяч долларов.

Кроме победителя торгов отобедать смогут до семи гостей. Трапеза традиционно будет проходить в одном из его любимых ресторанов - стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке.

На подобных аукционах Баффет уже заработал около 34 миллионов долларов. Весь доход идет в благотворительный фонд Glide Foundation, обеспечивающий медицинскую помощь и бесплатную еду для нуждающихся.

Между тем, с 2008 года ставки победителей аукционов превышали миллион долларов.

"Мы ожидаем, что последний обед с Уорреном Баффетом станет еще одним рекордным аукционом, вся выручка которого будет направлена на поддержку Glide", - заявил главный исполнительный директор eBay Джейми Ианнон.