Уровень радиации на ЧАЭС "аномальный" - глава МАГАТЭ

Во вторник глава службы атомной охраны ООН (МАГАТЭ) назвал уровень радиации на месте аварии на Чернобыльской АЭС "аномальным", заявив, что непродолжительная российская оккупация этого района была "очень и очень опасной".

"Уровень радиации, я бы сказал, аномальный", — заявил директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время визита в годовщину самой страшной ядерной катастрофы в мире.

"Были моменты, когда уровни повышались из-за перемещения тяжелой техники, которую российские войска привозили сюда и когда они уходили", - добавил он.

"Мы следим за этим изо дня в день".

Детали

Выступая перед саркофагом, покрывающим радиоактивные останки ядерного Чернобыльского реактора, он сказал, что захват территории российскими войсками был "совершенно ненормальным и очень опасным".

Как сообщили в МАГАТЭ в понедельник, генеральный директор Рафаэль Гросси возглавит первую полномасштабную миссию экспертов по безопасности, защите и гарантиям в Украине. Они прибудут на Чернобыльскую АЭС во вторник, 26 апреля, чтобы доставить оборудование, провести радиологическую оценку и восстановить системы мониторинга гарантий.