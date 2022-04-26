С начала вторжения рф 16 тысяч украинцев пропали без вести – Денисова

|26 апреля 2022
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С начала полномасштабного вторжения рф в офис уполномоченной по правам человека ВР Украины Людмилы Денисовой поступило 16 тысяч заявлений о пропавших без вести украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.
"На первом месте (среди всех обращений в Офис омбудсмана — ред.) — поиск пропавших без вести. Дальше это — что-то разбомбили, разрушили. Другие вопросы — гуманитарные коридоры, помощь. Но большинство — это поиск. Мы уже ищем более 16 тысяч человек", — сообщила Денисова.
По данным омбудсмена, среди пропавших военных — 2 тысячи, остальные — гражданские, а четверть всех пропавших — это жители Мариуполя.
Также сообщали о случаях похищения. Денисова добавила, что украинцев перевозят через границы, где нет пунктов пропуска Украины. Их вывозят в Ростовскую, Белгородскую область и оккупированный Крым.
По последним данным постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, в рф принудительно вывезли более 500 тыс. украинцев, среди них 121 тыс. — дети.
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• Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю
• Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов
24 апреля 2022
• Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны
• Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка
• Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ
23 апреля 2022
• "Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"
• Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми
• Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
• Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль
• Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики
• 28 апреля генсек ООН посетит Украину
22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
• Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться
• Рада продлила действие военного положения до 25 мая
• Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон
• Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
• Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы
• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
• Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
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Комментарии к статье «С начала вторжения рф 16 тысяч украинцев пропали без вести – Денисова»
С начала полномасштабного вторжения рф в офис уполномоченной по правам человека ВР Украины Людмилы Денисовой поступило 16 тысяч заявлений о пропавших без вести украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.