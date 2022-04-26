С начала вторжения рф 16 тысяч украинцев пропали без вести – Денисова

С начала полномасштабного вторжения рф в офис уполномоченной по правам человека ВР Украины Людмилы Денисовой поступило 16 тысяч заявлений о пропавших без вести украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.

"На первом месте (среди всех обращений в Офис омбудсмана — ред.) — поиск пропавших без вести. Дальше это — что-то разбомбили, разрушили. Другие вопросы — гуманитарные коридоры, помощь. Но большинство — это поиск. Мы уже ищем более 16 тысяч человек", — сообщила Денисова.

По данным омбудсмена, среди пропавших военных — 2 тысячи, остальные — гражданские, а четверть всех пропавших — это жители Мариуполя.

Также сообщали о случаях похищения. Денисова добавила, что украинцев перевозят через границы, где нет пунктов пропуска Украины. Их вывозят в Ростовскую, Белгородскую область и оккупированный Крым.

По последним данным постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, в рф принудительно вывезли более 500 тыс. украинцев, среди них 121 тыс. — дети.