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Бездумная исполнительность

"Очень плохие новости для рф": Подоляк об итогах встречи министров обороны в Рамштайне
27 апреля 2022 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после встречи министров обороны 40 стран заявил, что имеет очень плохие новости для россии, поскольку темпы поставок оружия в Украину существенно усилятся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Подоляка.

"Одним из странных требований россии в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для рф. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия — Украине существенно усиливается", — написал Подоляк.

26 апреля министры обороны 40 государств мира собрались на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с россией. В частности, было принято решение, что Германия передаст Украине зенитные танки Gepard.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «"Очень плохие новости для рф": Подоляк об итогах встречи министров обороны в Рамштайне»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после встречи министров обороны 40 стран заявил, что имеет очень плохие новости для россии, поскольку темпы поставок оружия в Украину существенно усилятся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Подоляка.

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