|28 апреля 2022
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Об этом говорится в законопроекте №7311, зарегистрированном в парламенте 24 апреля, передают Українські Новини.
Документом, в частности, предлагается:
- увеличить размер военного сбора с 1,5% до 3%, освободив от уплаты военнослужащих и работников правоохранительных органов;
- возобновить налогообложение ввозной пошлиной и НДС транспортных средств, ввозимых гражданами;
- возобновить налогообложение товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
- установить возможность и порядок оформления возмещения сумм налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа;
- установить, что не включается в налогооблагаемый доход плательщика только благотворительная помощь, которая распределяется через государственный или местный бюджет или через банковские счета благотворительных организаций, внесенных в Реестр неприбыльных организаций и учреждений.
Авторы законопроекта утверждают, что за неделю в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной и НДС импортных товаров в бюджет не поступило 417 млн гривен, а в структуре импорта значительную долю занимают товары не первой необходимости.
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• Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%
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27 апреля 2022
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• В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары
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• Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы
26 апреля 2022
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• За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура
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25 апреля 2022
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• Каким будет туристический сезон в мире в 2022 году
• В Украине не будут запрещать УПЦ МП во время войны
• Как правильно выбрать инструмент для обработки почвы
• Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю
• Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов
24 апреля 2022
• Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны
• Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка
• Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ
23 апреля 2022
• "Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"
• Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми
• Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
• Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль
• Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики
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Об этом говорится в законопроекте №7311, зарегистрированном в парламенте 24 апреля, передают Українські Новини.