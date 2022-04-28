Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%

Об этом говорится в законопроекте №7311, зарегистрированном в парламенте 24 апреля, передают У країнські Новини .

Документом, в частности, предлагается:

- увеличить размер военного сбора с 1,5% до 3%, освободив от уплаты военнослужащих и работников правоохранительных органов;

- возобновить налогообложение ввозной пошлиной и НДС транспортных средств, ввозимых гражданами;

- возобновить налогообложение товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

- установить возможность и порядок оформления возмещения сумм налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа;

- установить, что не включается в налогооблагаемый доход плательщика только благотворительная помощь, которая распределяется через государственный или местный бюджет или через банковские счета благотворительных организаций, внесенных в Реестр неприбыльных организаций и учреждений.

Авторы законопроекта утверждают, что за неделю в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной и НДС импортных товаров в бюджет не поступило 417 млн гривен, а в структуре импорта значительную долю занимают товары не первой необходимости.