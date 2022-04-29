|29 апреля 2022
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В конце апреля 2022 года абсолютное большинство Украины негативно относятся к руководителям Беларуси и России. Антирейтинг Александра Лукашенко составляет 96%, Владимира Путина - 98%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Как отмечают социологи, в течение последних двух месяцев значительно улучшилось отношение украинцев к руководству Польши, Великобритании, США, Турции, Литвы и Франции.
Положительно относятся к президенту Польши Дуде - 92% опрошенных, к премьер-министру Британии Джонсону - 87%, президенту США Байдену - 86%, президенту Турции Эрдогану - 76%, президенту Литвы Науседе - 75%, президенту Франции Макрону - 75%. К президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен положительно относятся 66%.
В то же время, ухудшилось отношение к канцлеру Германии Шольцу: положительно относятся к нему 30%, отрицательно - 54% (в январе 2022 года - 23%). К президенту Германии Штайнмайеру положительно относятся 26%, отрицательно - 44%.
Напомним, в среднем по 27 странам мира 82% респондентов говорят, что война в Украине составляет большой или значительный риск для мира в целом. При этом 61% говорят, что это относится к их стране.
Опрос проведен 26 апреля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
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• Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%
• Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе
28 апреля 2022
• НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину
• Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине
• Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%
• Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100%
27 апреля 2022
• "Очень плохие новости для рф": Подоляк об итогах встречи министров обороны в Рамштайне
• В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары
• Шмыгаль назвал приоритетные сферы восстановления
• Зеленского пригласили на саммит Большой двадцатки
• Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы
26 апреля 2022
• УПЛ официально завершила футбольный чемпионат
• Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею
• Уровень радиации на ЧАЭС "аномальный" - глава МАГАТЭ
• За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура
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• С начала вторжения рф 16 тысяч украинцев пропали без вести – Денисова
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• Стефанчук уверяет, что менять Конституцию относительно членства Украины в НАТО не будут
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• В Украине не будут запрещать УПЦ МП во время войны
• Как правильно выбрать инструмент для обработки почвы
• Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю
• Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов
24 апреля 2022
• Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны
• Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка
• Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ
23 апреля 2022
• "Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"
• Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми
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Комментарии к статье «Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%»
В конце апреля 2022 года абсолютное большинство Украины негативно относятся к руководителям Беларуси и России. Антирейтинг Александра Лукашенко составляет 96%, Владимира Путина - 98%.