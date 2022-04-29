 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%
29 апреля 2022 Просмотров: 21 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В конце апреля 2022 года абсолютное большинство Украины негативно относятся к руководителям Беларуси и России. Антирейтинг Александра Лукашенко составляет 96%, Владимира Путина - 98%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, в течение последних двух месяцев значительно улучшилось отношение украинцев к руководству Польши, Великобритании, США, Турции, Литвы и Франции.

Положительно относятся к президенту Польши Дуде - 92% опрошенных, к премьер-министру Британии Джонсону - 87%, президенту США Байдену - 86%, президенту Турции Эрдогану - 76%, президенту Литвы Науседе - 75%, президенту Франции Макрону - 75%. К президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен положительно относятся 66%.

В то же время, ухудшилось отношение к канцлеру Германии Шольцу: положительно относятся к нему 30%, отрицательно - 54% (в январе 2022 года - 23%). К президенту Германии Штайнмайеру положительно относятся 26%, отрицательно - 44%.

Напомним, в среднем по 27 странам мира 82% респондентов говорят, что война в Украине составляет большой или значительный риск для мира в целом. При этом 61% говорят, что это относится к их стране.

Опрос проведен 26 апреля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

29 апреля 2022

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа

Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%

Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе

28 апреля 2022

НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину

Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине

Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%

Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100%

27 апреля 2022

"Очень плохие новости для рф": Подоляк об итогах встречи министров обороны в Рамштайне

В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары

Шмыгаль назвал приоритетные сферы восстановления

Зеленского пригласили на саммит Большой двадцатки

Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы

26 апреля 2022

УПЛ официально завершила футбольный чемпионат

Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею

Уровень радиации на ЧАЭС "аномальный" - глава МАГАТЭ

За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура

ООН ожидает рост числа беженцев из Украины до 8 млн

Тетрис онлайн: играйте с пользой для мозга

С начала вторжения рф 16 тысяч украинцев пропали без вести – Денисова

Обед с миллиардером Баффетом будет в последний раз выставлен на аукцион

25 апреля 2022

Стефанчук уверяет, что менять Конституцию относительно членства Украины в НАТО не будут

Каким будет туристический сезон в мире в 2022 году

В Украине не будут запрещать УПЦ МП во время войны

Как правильно выбрать инструмент для обработки почвы

Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю

Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов

24 апреля 2022

Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны

Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка

Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ

23 апреля 2022

"Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"

Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми

Также в разделе

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа

— 29 апреля 2022 —

Александр Усик рассказал о своем плане помощи Украине в войне с российскими оккупантами. По словам чемпиона мира по версиям WBA WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, он планирует выпустить 2000 уникальных токенов (NFT).

Читать далее ⇒

Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине

— 28 апреля 2022 —

Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерриш считает, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока РФ не решит ее закончить. С таким заявлением он выступил после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Читать далее ⇒

Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%

— 28 апреля 2022 —

Об этом говорится в законопроекте №7311, зарегистрированном в парламенте 24 апреля, передают Українські Новини.

Читать далее ⇒

"Очень плохие новости для рф": Подоляк об итогах встречи министров обороны в Рамштайне

— 27 апреля 2022 —

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после встречи министров обороны 40 стран заявил, что имеет очень плохие новости для россии, поскольку темпы поставок оружия в Украину существенно усилятся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Подоляка.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%»

В конце апреля 2022 года абсолютное большинство Украины негативно относятся к руководителям Беларуси и России. Антирейтинг Александра Лукашенко составляет 96%, Владимира Путина - 98%.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура

Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах

В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе

НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину

Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100%

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

УПЛ официально завершила футбольный чемпионат

Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею

Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

29 апреля 2022

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа

Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%

Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе

28 апреля 2022

НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину

Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине

Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%

Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100%

27 апреля 2022

"Очень плохие новости для рф": Подоляк об итогах встречи министров обороны в Рамштайне

В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары

Шмыгаль назвал приоритетные сферы восстановления

Зеленского пригласили на саммит Большой двадцатки

Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы

26 апреля 2022

УПЛ официально завершила футбольный чемпионат

Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею

Уровень радиации на ЧАЭС "аномальный" - глава МАГАТЭ

За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура

ООН ожидает рост числа беженцев из Украины до 8 млн

Тетрис онлайн: играйте с пользой для мозга

С начала вторжения рф 16 тысяч украинцев пропали без вести – Денисова

Обед с миллиардером Баффетом будет в последний раз выставлен на аукцион

25 апреля 2022

Стефанчук уверяет, что менять Конституцию относительно членства Украины в НАТО не будут

Каким будет туристический сезон в мире в 2022 году

В Украине не будут запрещать УПЦ МП во время войны

Как правильно выбрать инструмент для обработки почвы

Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю

Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов

24 апреля 2022

Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны

Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка

Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ

23 апреля 2022

"Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"

Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»
 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top