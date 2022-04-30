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Фотофакт

Бездумная исполнительность

COVID-сертификат в "Дії" не исчезнет после истечения срока действия - Федоров
30 апреля 2022 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

COVID-сертификат в приложении "Дія" после истечения срока действия станет недействительным, но не исчезнет из приложения. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Теперь, если у COVID-сертификата в "Дії" истек срок действия, он не исчезнет из приложения, а будет недействительным. Таким образом, мы хотим оставить в приложении историю вашей вакцинации от COVID", - сообщил министр.

"Это важно для людей, которые потеряли связь со своим семейным врачом или эвакуировались в пределах Украины или за границу. Они смогут показать медработнику, сколько было вакцин - одна, две или бустерная доза", - отметил Федоров.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «COVID-сертификат в "Дії" не исчезнет после истечения срока действия - Федоров»

COVID-сертификат в приложении "Дія" после истечения срока действия станет недействительным, но не исчезнет из приложения. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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