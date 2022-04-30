Билеты на поезда снова можно приобрести онлайн – УЗ

|30 апреля 2022
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Укрзалізниця возобновила работу своих онлайн сервисов, поэтому билеты можно покупать через сайт и чат-бот.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Ранее компания сообщила, что из-за неотложных технических работ была приостановлена продажа электронных билетов на поезда Укрзалізниці, а также работа сервисов онлайн-поддержки и горячей линии.
Чтобы пассажиры могли дальше покупать билеты, УЗ обеспечила максимум кассиров на вокзалах и упрашивала путешественников прибывать на вокзалы заранее.
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29 апреля 2022
• Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов
• В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине
• За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg
• ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС
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• Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%
• Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе
28 апреля 2022
• НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину
• Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине
• Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%
• Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100%
27 апреля 2022
• "Очень плохие новости для рф": Подоляк об итогах встречи министров обороны в Рамштайне
• В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары
• Шмыгаль назвал приоритетные сферы восстановления
• Зеленского пригласили на саммит Большой двадцатки
• Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы
26 апреля 2022
• УПЛ официально завершила футбольный чемпионат
• Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею
• Уровень радиации на ЧАЭС "аномальный" - глава МАГАТЭ
• За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура
• ООН ожидает рост числа беженцев из Украины до 8 млн
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• С начала вторжения рф 16 тысяч украинцев пропали без вести – Денисова
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25 апреля 2022
• Стефанчук уверяет, что менять Конституцию относительно членства Украины в НАТО не будут
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Комментарии к статье «Билеты на поезда снова можно приобрести онлайн – УЗ»
Укрзалізниця возобновила работу своих онлайн сервисов, поэтому билеты можно покупать через сайт и чат-бот.