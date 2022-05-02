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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости
2 мая 2022 Просмотров: 13 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине возобновляется проведение государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

С началом широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины работа реестров была остановлена для безопасности и защиты данных.

С течением времени доступ к части реестров был восстановлен на определенной части территории Украины, а также определены особенности нотариальной деятельности и функционирования единых и государственных реестров в условиях военного положения.

"Следующим шагом стало нормирование особенностей предоставления нотариальных услуг, в частности относительно удостоверения сделок с недвижимостью, а также доступа к Государственному реестру прав на недвижимое имущество и Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, с целью возобновления функционирования рынка недвижимости и государственной регистрации прав на нее и бизнеса", – объясняют в министерстве.

Согласно постановлению правительства, в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его прекращения или отмены нотариальные действия совершаются с учетом особенностей (запретов). 

В частности, украинцы не могут:

  • совершать действия по доверенности от имени физических лиц;
  • передавать имущество в уставный капитал или получать в связи с выходом из общества;
  • отчуждать недвижимость раньше чем через месяц;
  • совершать нотариальные действия вне области и т.д.
По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости»

В Украине возобновляется проведение государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество.

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