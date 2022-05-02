Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач

Объявленная 24 февраля мобилизация на 100% выполнила свою задачу и в настоящий момент темпы ее снижены. Об этом рассказал начальник персонала штаба Командования сухопутных войск ВСУ Роман Горбач на брифинге в Киеве.

По его словам, все подразделения полностью укомплектованы личным составом необходимым для выполнения боевых задач. Это позволило снизить темы мобилизации и проводить ее для доукомплектования в случаях необходимости.

Роман Горбач напомнил, что мобилизация была объявлена на 3 месяца и должна закончиться 24 мая, однако если будут продолжаться боевые действия, она, несомненно, будет продолжена. "Все зависит от ситуации", - сказал он.

Начальник персонала попросил не использовать термина "принудительная мобилизация", поскольку она по определению не может быть добровольной. Поэтому вручение повесток и извещений, включая на блокпостах, не может считаться нарушением порядка информирования граждан о мобилизации.