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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Представлен план экономического обновления Украины
2 мая 2022 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Верховной Раде представили план экономического обновления Украины, сообщил в понедельник, 2 мая, глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, план будет построен на девяти принципах:

1. Полный доступ к рынкам ЕС и Большой семерки. "Великобритания и страны Евросоюза уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. Ожидаем аналогичные действия со стороны правительств США, Японии, Канады", - пишет Ермак.

2. Получение статуса кандидата, а затем - полноправное членство в ЕС.

3. Построение экономики по принципам дерегуляции и либерализации. По большинству лицензий и разрешений уже принят декларативный принцип для бизнеса.

4. Настройка логистических маршрутов в западном направлении. Правительство работает над расширением их пропускной способности. Уже есть первые результаты: между Украиной и Польшей подписан соответствующий меморандум.

5. Переход от экспорта сырья к переработке в отраслях, которые дают наибольшую экспортную выручку. В сельском хозяйстве и металлургии благодаря переработке можно будет достичь ее значительного роста.

6. Развитие отечественного ВПК. Речь идет не только о закупке оружия, но и о производстве, в том числе за счет трансфера военных технологий.

7. Самодостаточность энергетики будет достигаться увеличением добычи собственного газа и развитием атомной энергетики. За 3-5 лет вполне реально получить энергетическую самостоятельность.

8. Климатическая модернизация. Создание новых объектов в разных отраслях промышленности должно учитывать принципы "зеленой экономики".

9. Локализация не менее 60%. В восстановлении Украины будут задействованы украинские компании и производители. Это даст толчок экономике, создаст новые рабочие места, оживит предпринимательскую активность.

Напомним, по оценкам на данный момент на реконструкцию Украины после войны понадобится как минимум 600 миллиардов долларов.
По материалам: Корреспондент.net

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В Верховной Раде представили план экономического обновления Украины, сообщил в понедельник, 2 мая, глава Офиса президента Андрей Ермак.

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