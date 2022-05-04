 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев
4 мая 2022 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Более половины украинцев уехали в Польшу, но часть беженцев уже вернулись домой в те регионы, где прекратились бои.

С начала вторжения России Украину покинули более 5,5 миллионов человек, сообщило в понедельник, 2 мая, Агентство ООН по делам беженцев.

Более трех миллионов уехали в Польшу. В Румынию уехали 825 тысяч, в Россию - 681 тысяч человек, в Венгрию - 530 тысяч, в Молдову - 447 тысяч, в Словакию - 379 тысяч, в Беларусь - 25 тысяч.

Статистические данные собраны из разных источников - в основном из данных, предоставленных властями по официальным пунктам пропуска на границе, сообщило агентство.
По материалам: Корреспондент.net

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

4 мая 2022

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне

Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича

ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев

Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф

Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны

Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы

В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине

Обстреляны несколько микрорайонов Славянска

2 мая 2022

Тарифы не будут менять до конца войны

Представлен план экономического обновления Украины

В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times

Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН

В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ

Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач

В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости

АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики

30 апреля 2022

Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление

Билеты на поезда снова можно приобрести онлайн – УЗ

COVID-сертификат в "Дії" не исчезнет после истечения срока действия - Федоров

В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста на Донетичне: был вражеский авианалёт

29 апреля 2022

Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов

В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине

За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg

ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа

Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%

Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе

28 апреля 2022

НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину

Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине

Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%

Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100%

Также в разделе

Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф

— 4 мая 2022 —

Харьковский сурок Тимко, который ежегодно предсказывал украинцам погоду на весну, оказался под российской оккупацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.

Читать далее ⇒

Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны

— 4 мая 2022 —

На 2 мая общая сумма прямого ущерба, нанесенного Украине из-за начатой Россией войны, достигла почти 92 млрд долларов — за более два месяца украинцы потеряли почти 90 тысяч автомобилей.

Читать далее ⇒

В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине

— 4 мая 2022 —

В Берлине в арт-центре Alte Münze с 7 по 15 мая пройдет выставка «Захваченный дом», которая расскажет о войне в Украине. Как сообщает «НВ», главными экспонатами выставки станут работы современных украинских художников.

Читать далее ⇒

Тарифы не будут менять до конца войны

— 2 мая 2022 —

Правительство Украины зафиксировало тарифы на коммунальные услуги на текущем уровне до окончания войны с Россией. Об этом говорится в постановлении № 502 от 29 апреля.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев»

С начала вторжения России Украину покинули более 5,5 миллионов человек, сообщило в понедельник, 2 мая, Агентство ООН по делам беженцев.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Обстреляны несколько микрорайонов Славянска

Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ

За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура

Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне

Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы

Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа

УПЛ официально завершила футбольный чемпионат

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

4 мая 2022

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне

Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича

ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев

Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф

Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны

Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы

В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине

Обстреляны несколько микрорайонов Славянска

2 мая 2022

Тарифы не будут менять до конца войны

Представлен план экономического обновления Украины

В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times

Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН

В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ

Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач

В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости

АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики

30 апреля 2022

Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление

Билеты на поезда снова можно приобрести онлайн – УЗ

COVID-сертификат в "Дії" не исчезнет после истечения срока действия - Федоров

В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста на Донетичне: был вражеский авианалёт

29 апреля 2022

Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов

В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине

За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg

ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа

Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%

Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе

28 апреля 2022

НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину

Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине

Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%

Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100%

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»
 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top