ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев

С начала вторжения России Украину покинули более 5,5 миллионов человек, сообщило в понедельник, 2 мая, Агентство ООН по делам беженцев.

Более трех миллионов уехали в Польшу. В Румынию уехали 825 тысяч, в Россию - 681 тысяч человек, в Венгрию - 530 тысяч, в Молдову - 447 тысяч, в Словакию - 379 тысяч, в Беларусь - 25 тысяч.

Статистические данные собраны из разных источников - в основном из данных, предоставленных властями по официальным пунктам пропуска на границе, сообщило агентство.