|5 мая 2022
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Проблема глобальной продовольственной безопасности не может быть решена без восстановления украинского сельскохозяйственного производства и российского производства продуктов и удобрений на мировом рынке. Генсек ООН Гутерреш сказал, что он полон решимости содействовать диалогу, чтобы помочь в достижении этих целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Наш анализ показывает, что война в Украине только усугубляет ситуацию, запуская трехмерный кризис, который разрушает глобальные продовольственные, энергетические и финансовые системы развивающихся стран", - заявил Гутерреш журналистам во время своего визита в Нигерию.
Вторжение России в Украину в феврале усилило волатильность на финансовых рынках, вызвав рост цен на сырье и повлияв на логистику, что может подорвать восстановление экономики после COVID-19 во многих странах.
"На самом деле нет настоящего решения проблемы глобальной продовольственной безопасности без возвращения сельскохозяйственной продукции Украины и производства продуктов питания и удобрений из России и Беларуси на мировые рынки, несмотря на войну", - сказал он.
Гутерреш сказал, что он полон решимости содействовать диалогу, чтобы помочь в достижении этих целей.
В прошлом месяце Международный валютный фонд заявил, что российское вторжение в Украину нанесло еще один "огромный негативный шок" странам Африки к югу от Сахары, подняв цены на продукты питания и энергоносители и поставив наиболее уязвимые слои населения под угрозу голода.
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• Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН
• При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек
• Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов
4 мая 2022
• Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне
• Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича
• ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев
• Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф
• Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны
• Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы
• В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине
• Обстреляны несколько микрорайонов Славянска
2 мая 2022
• Тарифы не будут менять до конца войны
• Представлен план экономического обновления Украины
• В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times
• Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН
• В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ
• Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач
• В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости
• АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики
30 апреля 2022
• Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление
• Билеты на поезда снова можно приобрести онлайн – УЗ
• COVID-сертификат в "Дії" не исчезнет после истечения срока действия - Федоров
• В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста на Донетичне: был вражеский авианалёт
29 апреля 2022
• Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов
• В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине
• За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg
• ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС
• Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа
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Комментарии к статье «Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН»
Проблема глобальной продовольственной безопасности не может быть решена без восстановления украинского сельскохозяйственного производства и российского производства продуктов и удобрений на мировом рынке. Генсек ООН Гутерреш сказал, что он полон решимости содействовать диалогу, чтобы помочь в достижении этих целей.