Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН

Проблема глобальной продовольственной безопасности не может быть решена без восстановления украинского сельскохозяйственного производства и российского производства продуктов и удобрений на мировом рынке. Генсек ООН Гутерреш сказал, что он полон решимости содействовать диалогу, чтобы помочь в достижении этих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наш анализ показывает, что война в Украине только усугубляет ситуацию, запуская трехмерный кризис, который разрушает глобальные продовольственные, энергетические и финансовые системы развивающихся стран", - заявил Гутерреш журналистам во время своего визита в Нигерию.

Вторжение России в Украину в феврале усилило волатильность на финансовых рынках, вызвав рост цен на сырье и повлияв на логистику, что может подорвать восстановление экономики после COVID-19 во многих странах.

"На самом деле нет настоящего решения проблемы глобальной продовольственной безопасности без возвращения сельскохозяйственной продукции Украины и производства продуктов питания и удобрений из России и Беларуси на мировые рынки, несмотря на войну", - сказал он.

Гутерреш сказал, что он полон решимости содействовать диалогу, чтобы помочь в достижении этих целей.

В прошлом месяце Международный валютный фонд заявил, что российское вторжение в Украину нанесло еще один "огромный негативный шок" странам Африки к югу от Сахары, подняв цены на продукты питания и энергоносители и поставив наиболее уязвимые слои населения под угрозу голода.