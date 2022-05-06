В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"

Услуга для подачи заявки на получение статуса ВПЛ в Дие исчезла, как и статус "в обработке" для тех, кто успел подать ее через приложение.

Как разъяснили в Министерстве цифровой трансформации, вскоре эта услуга снова будет доступна, а поданные ранее заявки будут обработаны датой их подачи, сообщает "Хвиля".

"Услуга для ВПЛ в Дие обновляется. Наша команда работает над тем, чтобы внести технические изменения в услугу для внутренне перемещенных лиц. Это необходимо, чтобы все соответствовало обновленному постановлению Кабмина", - отметили в Минцифры.

Также украинцам разъяснили, что будет с заявками, которые долгое время были в обработке, а потом попросту "слетели".

"Наша команда вместе с Минсоцполитики ищут решения для проработки таких заявок датой их подачи. Это позволит получить средства за март и апрель. Как только такая возможность появится – мы сообщим", – отметили в Минцифры.