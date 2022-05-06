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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать
6 мая 2022 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На портале "Дія" запустили новую услугу для предпринимателей: теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Не нужно идти в городской совет, ЦНАП или нотариус, ждать в очереди, заплатить 250 грн, чтобы подать заявление и снова ждать несколько суток, пока его обработают", - пояснил министр.

По его словам, расширенная услуга на портале Дія выглядит следующим образом:

  • несколько минут за заполнение заявления
  • сутки на ее рассмотрение
  • 190 грн вместо 250 грн.

Изменить данные о своем ФЛП онлайн можно по ссылке.

Чтобы получить услугу, необходимо:

  • Войти на портал Дія или зарегистрироваться
  • Нажать Услуги - Предпринимательство - Внесение изменений в ФЛП
  • Внести необходимые изменения в информацию, которую действие подтянет из реестра
  • Внимательно прочесть заявление с обновленными данными и подписать его с помощью КЭП
  • Заплатить 190 грн картой, PrivatPay или Google Pay

"Статус услуги можно просмотреть в личном кабинете на портале, а результат мы сообщим вам письмом на электронную почту", - пояснили в "Дії".
По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать»

На портале "Дія" запустили новую услугу для предпринимателей: теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн.

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