В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать

На портале "Дія" запустили новую услугу для предпринимателей: теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Не нужно идти в городской совет, ЦНАП или нотариус, ждать в очереди, заплатить 250 грн, чтобы подать заявление и снова ждать несколько суток, пока его обработают", - пояснил министр.

По его словам, расширенная услуга на портале Дія выглядит следующим образом:

несколько минут за заполнение заявления

сутки на ее рассмотрение

190 грн вместо 250 грн.

Изменить данные о своем ФЛП онлайн можно по ссылке.

Чтобы получить услугу, необходимо:

Войти на портал Дія или зарегистрироваться

Нажать Услуги - Предпринимательство - Внесение изменений в ФЛП

Внести необходимые изменения в информацию, которую действие подтянет из реестра

Внимательно прочесть заявление с обновленными данными и подписать его с помощью КЭП

Заплатить 190 грн картой, PrivatPay или Google Pay

"Статус услуги можно просмотреть в личном кабинете на портале, а результат мы сообщим вам письмом на электронную почту", - пояснили в "Дії".