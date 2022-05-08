|8 мая 2022
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Украинцы через "Дію" уже собрали более 300 млн грн для ВСУ, все средства поступают в фонд "Вернись живым".
Об этом сообщает пресс-служба "Дії",
"Чтобы перечислить средства, достаточно сделать несколько кликов: зайдите в Дію - нажмите Помощь армии - введите сумму - оплатите картой, Apple Pay или Google Pay. Все средства поступают в фонд "Вернись живым", они обеспечивают наших защитников всем необходимым.
На средства, которые вы собрали через Дію, бойцы получили шлемы, бронежилеты, планшеты и ноутбуки, квадрокоптеры и детали к квадрокоптерам, генераторы, тепловизионную и ночную оптику, металлоискатели и многое другое", - говорится в сообщении.
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• Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину
• Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
6 мая 2022
• Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен
• В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют
• В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
• Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
5 мая 2022
• Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24
• Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура
• Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН
• При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек
• Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов
4 мая 2022
• Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне
• Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича
• ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев
• Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф
• Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны
• Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы
• В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине
• Обстреляны несколько микрорайонов Славянска
2 мая 2022
• Тарифы не будут менять до конца войны
• Представлен план экономического обновления Украины
• В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times
• Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН
• В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ
• Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач
• В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости
• АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики
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Комментарии к статье «Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"»
Украинцы через "Дію" уже собрали более 300 млн грн для ВСУ, все средства поступают в фонд "Вернись живым".