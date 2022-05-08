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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
8 мая 2022 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинцы через "Дію" уже собрали более 300 млн грн для ВСУ, все средства поступают в фонд "Вернись живым".

Об этом сообщает пресс-служба "Дії",

"Чтобы перечислить средства, достаточно сделать несколько кликов: зайдите в Дію - нажмите Помощь армии - введите сумму - оплатите картой, Apple Pay или Google Pay. Все средства поступают в фонд "Вернись живым", они обеспечивают наших защитников всем необходимым.

На средства, которые вы собрали через Дію, бойцы получили шлемы, бронежилеты, планшеты и ноутбуки, квадрокоптеры и детали к квадрокоптерам, генераторы, тепловизионную и ночную оптику, металлоискатели и многое другое", - говорится в сообщении.
По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"»

Украинцы через "Дію" уже собрали более 300 млн грн для ВСУ, все средства поступают в фонд "Вернись живым".

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