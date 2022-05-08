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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину
8 мая 2022 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Первая леди США Джилл Байден 8 мая приехала с рабочим визитом в Украину. В частности, она прибыла в Ужгород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Закарпатского областного совета.

Сообщается, что Джилл Байден провела встречу с украинской первой леди Еленой Зеленской. Они посетили одну из школ, куда расселили переселенцев из регионов, где продолжаются боевые действия.

"Визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США", - говорится в сообщении.

Визит Джилл Байден не анонсировался, держался в максимальной тайне и был закрыт для СМИ. На встрече была только пресс-служба Белого дома.

Также сообщается, что на данный момент она уже покинула Украину.
По материалам: РБК-Украина

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Первая леди США Джилл Байден 8 мая приехала с рабочим визитом в Украину. В частности, она прибыла в Ужгород.

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