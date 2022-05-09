|9 мая 2022
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В Польше каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины уже нашел работу.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер, передает Polskie Radio.
Шефернакер заявил, что правительство Польши с партнерами работает над системным решением, которое позволит беженцам из Украины адаптироваться и стать самостоятельными в новой стране.
По информации Шефернакера, в базе данных PESEL (идентификационный номер) зарегистрировано 400 000 человек трудоспособного возраста из Украины; более 100 тысяч из них (т.е. каждый четвертый человек) уже легально работают в Польше.
"Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде", – подчеркнул он.
Шефернакер отметил, что беженцы из Украины пытаются самостоятельно арендовать жилье. При этом он заверил, что в разных типах центров госкомпаний, правительства и местного самоуправления есть еще резерв на несколько десятков тысяч мест для размещения беженцев.
Уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины напомнил, что Польша пока не получила от Евросоюза никаких средств, которые можно было бы использовать для помощи украинцам.
Шефернакер добавил, что Польша предлагает создать дополнительный фонд ЕС для помощи беженцам Украины.
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Комментарии к статье «Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины»
В Польше каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины уже нашел работу.