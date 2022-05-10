Сейм Литвы признал россию "террористическим государством", а войну против Украины – геноцидом

Сейм Литвы признал россию "террористическим государством", а развязанную ей войну против Украины – геноцидом. Соответствующую резолюцию принял литовский парламент во вторник, - сообщает Delfi.

"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", - говорится в резолюции.

"Российская Федерация, вооруженные силы которой преднамеренно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, которое поддерживает и совершает террористические акты", - заявили в Сейме.

По данным Delfi, депутаты единогласно поддержали документ, констатировав, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.

Согласно документу, усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации, ее духа путем убийства ее членов целыми семьями, в том числе детей, похищения их, пыток, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних, издевательств над телами убитых и замученных.

Депутаты также выступили за создание "Специального международного уголовного трибунала для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины" и преследования виновных на основе совместных усилий международного сообщества и известных в истории прецедентов (Нюрнберг, Токио, Сьерра-Леоне и другие специальные трибуналы).

Начавшееся в конце февраля вторжение россии в Украину привело к гибели тысяч мирных жителей, разрушению гражданской инфраструктуры, имеются сообщения о сексуальном насилии над украинскими женщинами и детьми, похищениях людей и других преступлениях.

В конце апреля парламенты Эстонии и Латвии также признали войну россии в Украине геноцидом.