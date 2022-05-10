Европейцы отказываются селиться в отелях с россиянами

|10 мая 2022
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Российских туристов в Турции изолируют от путешественников из других стран. Туроператоры также стали предлагать услугу по охране отдыхающих из России.
Об этом Travel РБК-Украина сообщает со ссылкой на Ratel.kz.
Отели в Турции ощущают резкое падения турпотока из-за войны в Украине. Туроператоры стараются привлечь туристов из других стран, но сталкиваются с жесткими требованиями относительно "гостиниц без россиян".
"Европейские агентства Германии и Дании уточняют: в каком отеле будут отдыхать русские? И просят сразу разделять отели – в этом отдыхает Украина, если сможет этим летом прилететь, а в этом – россияне. И там, где россияне, чтобы никого другого не было", - рассказывают изданию представители туроператоров.
Отмечается, что в Турции и раньше были отдельные отели условно для европейских туристов и для выходцев из постсоветских стран. Однако в последнее время отдыхающих все-таки селили вместе.
"Сейчас же требование разделения приняло ультимативную форму – "если рядом будут русские, мы будем отказываться от брони", - объясняют специалисты.
Между тем, российские туристы начали запрашивать охрану при заселении. При этом просят, чтобы охранниками были граждане Турции, а не россияне.
"Иначе в случае конфликта все на нас повесят, а с турками все будет законно", - описывают ситуацию в туризме в Турции.
Туроператоры связались с людьми, которые занимаются охранной деятельностью – это местные спортсмены. С конца апреля в перечне услуг появилась новая опция. Примерная стоимость охраны одной семьи россиян - от 100 до 300 евро в сутки.
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• Сейм Литвы признал россию "террористическим государством", а войну против Украины – геноцидом
• РФ попробует аннексировать оккупированную часть Донбасса - Госдеп
9 мая 2022
• Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта
• Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины
• Российская армия обстреляла центр Славянска
8 мая 2022
• Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны
• Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта
• Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора
• Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований
• Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину
• Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
6 мая 2022
• Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен
• В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют
• В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
• Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
5 мая 2022
• Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24
• Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура
• Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН
• При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек
• Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов
4 мая 2022
• Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне
• Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича
• ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев
• Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф
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Комментарии к статье «Европейцы отказываются селиться в отелях с россиянами»
Российских туристов в Турции изолируют от путешественников из других стран. Туроператоры также стали предлагать услугу по охране отдыхающих из России.