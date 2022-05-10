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Бездумная исполнительность

Европейцы отказываются селиться в отелях с россиянами
10 мая 2022 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Российских туристов в Турции изолируют от путешественников из других стран. Туроператоры также стали предлагать услугу по охране отдыхающих из России.

Об этом Travel РБК-Украина сообщает со ссылкой на Ratel.kz.

Отели в Турции ощущают резкое падения турпотока из-за войны в Украине. Туроператоры стараются привлечь туристов из других стран, но сталкиваются с жесткими требованиями относительно "гостиниц без россиян".

"Европейские агентства Германии и Дании уточняют: в каком отеле будут отдыхать русские? И просят сразу разделять отели – в этом отдыхает Украина, если сможет этим летом прилететь, а в этом – россияне. И там, где россияне, чтобы никого другого не было", - рассказывают изданию представители туроператоров.

Отмечается, что в Турции и раньше были отдельные отели условно для европейских туристов и для выходцев из постсоветских стран. Однако в последнее время отдыхающих все-таки селили вместе.

"Сейчас же требование разделения приняло ультимативную форму – "если рядом будут русские, мы будем отказываться от брони", - объясняют специалисты.

Между тем, российские туристы начали запрашивать охрану при заселении. При этом просят, чтобы охранниками были граждане Турции, а не россияне.

"Иначе в случае конфликта все на нас повесят, а с турками все будет законно", - описывают ситуацию в туризме в Турции.

Туроператоры связались с людьми, которые занимаются охранной деятельностью – это местные спортсмены. С конца апреля в перечне услуг появилась новая опция. Примерная стоимость охраны одной семьи россиян - от 100 до 300 евро в сутки.
По материалам: РБК-Украина

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Российских туристов в Турции изолируют от путешественников из других стран. Туроператоры также стали предлагать услугу по охране отдыхающих из России.

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