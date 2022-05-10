Ермак рассказал, что для Украины означает ленд-лиз

|10 мая 2022
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Благодаря утверждению в США закона о ленд-лизе, Украина сможет расширить арсенал современных вооружений и количество воинов, которые будут владеть этим оружием. Армия станет еще сильнее, а победа - ближе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
По его словам, закон предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование вооружений из ассортимента военно-промышленного комплекса США. Сотрудничество в рамках ленд-лиза будет регулироваться межправительственными договорами, детали которых будут обнародованы. Акт рассчитан на 2022 и 2023 годы.
"Мы получим высокотехнологичное и эффективное оружие, поставки которого будут сопровождаться обучением наших бойцов ВСУ. И главное - закон о ленд-лизе позволяет президенту США не согласовывать помощь каждый раз с Конгрессом. Это значительно ускорит получение вооружений и другой необходимой нам помощи", - отмечает Ермак.
Важно также, что ленд-лиз - это не только оружие. Это помощь тем, что нужно для победы Украины, напоминает Ермак.
"Если вспомнить историю Второй мировой войны, то кроме танков и самолетов США направляли в СССР станки, локомотивы, бронесталь, консервы. Сейчас, так же, кроме вооружений возможна и другая помощь, включая необходимые нам материалы, которые мы согласуем", - добавляет он.
На дипломатическом уровне ленд-лиз является сигналом для всех народов мира, что Украина победит, и каждый должен сделать для нее все, что может.
"Потому что сердце демократии сегодня бьется в Киеве и на нашей земле", - резюмировал руководитель ОП.
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• РФ попробует аннексировать оккупированную часть Донбасса - Госдеп
9 мая 2022
• Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта
• Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины
• Российская армия обстреляла центр Славянска
8 мая 2022
• Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны
• Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта
• Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора
• Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований
• Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину
• Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
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5 мая 2022
• Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24
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• Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН
• При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек
• Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов
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• Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне
• Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича
• ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев
• Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф
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Комментарии к статье «Ермак рассказал, что для Украины означает ленд-лиз»
Благодаря утверждению в США закона о ленд-лизе, Украина сможет расширить арсенал современных вооружений и количество воинов, которые будут владеть этим оружием. Армия станет еще сильнее, а победа - ближе.