На Львовщине появилось первое в Украине дерево мира

В курортном Трускавце (Львовская область) открыли первое в Украине Дерево мира, которое позволит людям увидеть любой город в режиме реального времени, здороваться со случайными прохожими, общаться, обмениваться мнениями и избавляться от любых границ. Об этом сообщили во Львовской областной военной администрации во вторник, 10 мая.

Дерево оборудовано беспроводной точкой Wi-Fi с высокоскоростным интернетом, камерой видеонаблюдения и тревожной кнопкой для видеочата и безопасности, автономными солнечными панелями, интерактивной информационной панелью, встроенным цифровым дисплеем для дополнительной информации.

Каждая деталь дерева имеет свою символику: верхушка в виде каштанового листа - это символ Киева, ИТ технологии - развитие и технический прогресс, который возможен только в мирном обществе, а солнечные батареи - это технологии заботы об окружающей среде, противопоставляемой безвозвратному загрязнению экологии во время войны.

Трускавец стал первым городом в этом проекте. В общей сложности во всем мире планируют "высадить" 27 таких деревьев. Следующие города, где появятся деревья, будут Киев, Львов, Буча, Бородянка, Мариуполь, а также Варшава, Ницца, Париж и Лиссабон.