В Донецкой области после полномасштабного вторжения РФ пострадали 139 детей

В результате полномасштабной вооруженной агрессии россии наибольшее число пострадавших детей зафиксировано в Донецкой области – 139 человек. Об этом в Телеграм сообщает Офис генерального прокурора 12 мая.

Всего известно о 643 детях, которые пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения россии. По состоянию на утро, 12 мая 2022 года, официальное число детей-жертв не изменилось - 226. Не изменились и данные относительно раненых - 417.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях"- отмечают в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомирской – 15.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1721 учебное заведение. При этом 139 из них полностью разрушены.