Бизнес возвращается к безналичной оплате – количество терминалов растет

|12 мая 2022
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Количество терминалов для безналичной оплаты, принадлежащих государственному Приватбанку, за две недели возросло на 42%, причем малый бизнес активнее возобновлял оплату картой.
Об этом говорится в выступлении руководителя дирекции обслуживания бизнес-клиентов ПриватБанка Евгения Заиграева на XVII Ежегодной Конференции "Кредитование и управление кредитным риском корпоративных и МПБ клиентов во время войны Credit|Risk|War".
Так, с началом полномасштабной войны РФ против Украины количество активных терминалов упало на -66% на своем минимуме, а объем транзакций упал на 39% за срок с 24 февраля по 13 марта.
Однако за последние две недели 26 апреля - 10 мая количество активных pos-терминалов отскочило на 42%, а объемы транзакций – на 38%.
При том, что больше всего сеть pos-терминалов свернули заведения питания (до 81%), они возобновили безналичную оплату на 44,8%. Также среди сфер, существенно свернувших активность терминалов – одежда и электроника, однако за последние две недели они восстановили ее на 64,8% и 44,2% соответственно.
В целом малый и средний бизнес возобновил сеть терминалов на 50% в мае, а крупный – всего на 12,9%. При том что максимальное падение для МСБ составило 66,2% и 37,7% соответственно.
По объемам малый бизнес не только отразил потери первых недель вторжения, но и превысил их: объемы транзакций за первые три недели упал на 62,4%, а возобновился в мае на 69,2%.
Большой бизнес не может догнать своих потерь, и за последние две недели лишь сократил объем транзакций на 8,9%.
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9 мая 2022
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8 мая 2022
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Количество терминалов для безналичной оплаты, принадлежащих государственному Приватбанку, за две недели возросло на 42%, причем малый бизнес активнее возобновлял оплату картой.