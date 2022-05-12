Бизнес возвращается к безналичной оплате – количество терминалов растет

Количество терминалов для безналичной оплаты, принадлежащих государственному Приватбанку, за две недели возросло на 42%, причем малый бизнес активнее возобновлял оплату картой.

Об этом говорится в выступлении руководителя дирекции обслуживания бизнес-клиентов ПриватБанка Евгения Заиграева на XVII Ежегодной Конференции "Кредитование и управление кредитным риском корпоративных и МПБ клиентов во время войны Credit|Risk|War".

Так, с началом полномасштабной войны РФ против Украины количество активных терминалов упало на -66% на своем минимуме, а объем транзакций упал на 39% за срок с 24 февраля по 13 марта.

Однако за последние две недели 26 апреля - 10 мая количество активных pos-терминалов отскочило на 42%, а объемы транзакций – на 38%.

При том, что больше всего сеть pos-терминалов свернули заведения питания (до 81%), они возобновили безналичную оплату на 44,8%. Также среди сфер, существенно свернувших активность терминалов – одежда и электроника, однако за последние две недели они восстановили ее на 64,8% и 44,2% соответственно.

В целом малый и средний бизнес возобновил сеть терминалов на 50% в мае, а крупный – всего на 12,9%. При том что максимальное падение для МСБ составило 66,2% и 37,7% соответственно.

По объемам малый бизнес не только отразил потери первых недель вторжения, но и превысил их: объемы транзакций за первые три недели упал на 62,4%, а возобновился в мае на 69,2%.

Большой бизнес не может догнать своих потерь, и за последние две недели лишь сократил объем транзакций на 8,9%.