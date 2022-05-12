В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта

|12 мая 2022
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Государственная миграционная служба запускает экспериментальный проект оформления ID-карты и загранпаспорта одновременно, это можно будет сделать сразу после публикации соответствующего правительственного постановления. Об этом во время брифинга заявила глава ГМС Украины Наталья Науменко.
«Над этим наша команда работала еще до полномасштабной военной агрессии. Постановление Кабмина было принято 7 мая. Экспериментальный проект оформления ID-карты и загранпаспорта одновременно. То есть, граждане могут приходить в отделения ГМС и центры предоставления админуслуг только дважды и одновременно оформить два документа. Что упростит процедуру», – сказала она.
Воспользоваться этой услугой граждане могут после опубликования постановления Кабмина.
«Все подразделения ГМС, которые пока не находятся в зоне боевых действий, уже возобновили свою работу. Также налажена работа по изготовлению документов и логистика, которая была нарушена в связи с войной. Все электронные системы ГМС работают в штатном режиме. Иностранцы, которые остаются на территории Украины, не остаются без внимания и могут получить услуги, как это было и раньше. В ГМС работают телефоны горячей линии, где можно получить все необходимые консультации», - подчеркнула глава ГМС.
ГМС продлила более 70 тысяч паспортов, вклеенной фотографии в загранпаспорта более 72 тысяч документов и выдала 131 тысяч загранпаспортов. «ГМС активно сотрудничает с другими государственными институтами, чтобы люди, которые были освобождены из плена, могли получить документы как можно быстрее», – добавила она.
Науменко добавила, что, к сожалению, погибли два сотрудника ГМС: «Но, к счастью, нам удалось осуществить вывоз людей с опасных территорий, а также удалось вывезти все документы из отделов ГМС по Украине».
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• Из-за войны отправления Укрпошты в Польшу выросли в 20 раз
• В Донецкой области после полномасштабного вторжения РФ пострадали 139 детей
11 мая 2022
• Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
• Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР
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10 мая 2022
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• Сборная Украины получила специальный комплект формы с названиями городов-героев
• Сейм Литвы признал россию "террористическим государством", а войну против Украины – геноцидом
• РФ попробует аннексировать оккупированную часть Донбасса - Госдеп
9 мая 2022
• Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта
• Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины
• Российская армия обстреляла центр Славянска
8 мая 2022
• Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны
• Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта
• Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора
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• В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют
• В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
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Государственная миграционная служба запускает экспериментальный проект оформления ID-карты и загранпаспорта одновременно, это можно будет сделать сразу после публикации соответствующего правительственного постановления. Об этом во время брифинга заявила глава ГМС Украины Наталья Науменко.