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Бездумная исполнительность

Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов
14 мая 2022 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов, поскольку все больше людей пользуются обычным регулярным сервисом компании.

Об этом сообщил глава правления Александр Камышин, передает Укринформ.

"Железная дорога продолжает работать по графику. Мы заканчиваем эвакуационную программу. Мы продолжаем ее только в направлении Донбасса", - сказал он.

Камышин добавил, что компания продолжит предоставлять эвакуационный сервис там, где он нужен.
По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов»

Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов, поскольку все больше людей пользуются обычным регулярным сервисом компании.

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