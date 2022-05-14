|14 мая 2022
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Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов, поскольку все больше людей пользуются обычным регулярным сервисом компании.
Об этом сообщил глава правления Александр Камышин, передает Укринформ.
"Железная дорога продолжает работать по графику. Мы заканчиваем эвакуационную программу. Мы продолжаем ее только в направлении Донбасса", - сказал он.
Камышин добавил, что компания продолжит предоставлять эвакуационный сервис там, где он нужен.
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12 мая 2022
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• Из-за войны отправления Укрпошты в Польшу выросли в 20 раз
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• Сборная Украины получила специальный комплект формы с названиями городов-героев
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• РФ попробует аннексировать оккупированную часть Донбасса - Госдеп
9 мая 2022
• Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта
• Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины
• Российская армия обстреляла центр Славянска
8 мая 2022
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• Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину
• Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
6 мая 2022
• Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен
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Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов, поскольку все больше людей пользуются обычным регулярным сервисом компании.