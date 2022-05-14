|14 мая 2022
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Турция повысила сумму, которую иностранцы должны инвестировать в недвижимость, чтобы получить право на гражданство, с 250 тыс долларов до 400 тыс долларов.
Таким образом, с 13 июня минимальный порог будет составлять 400 тыс долларов.
"За последние несколько месяцев мы наблюдаем всплеск интереса, особенно со стороны россиян и украинцев", - сказал руководитель строительной компании Али Кемаль Гюрдал.
По его словам, турецкие банки начали открывать рублевые счета, что способствовало продажам.
Другие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, заметили всплеск в покупке недвижимости россиянами из-за западных санкций.
Иностранные граждане приобрели 14 344 дома в Турции в первом квартале, что на 45% больше, чем годом ранее. Тройка лидеров – покупатели из Ирана, Ирака и России.
Стоимость недвижимости в Турции выросла до максимального значения за более чем 11 лет. В марте цены выросли примерно на 100% в годовом исчислении.
В прошлом месяце группа оппозиционных депутатов предложила парламенту запретить продажу недвижимости иностранцам, по крайней мере, временно.
Газета Sozcu со ссылкой на Мехмета Гузельмансура, одного из членов парламента, пишет, что продажи способствуют росту цен на жилье.
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Комментарии к статье «Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства»
Турция повысила сумму, которую иностранцы должны инвестировать в недвижимость, чтобы получить право на гражданство, с 250 тыс долларов до 400 тыс долларов.