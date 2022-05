Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа

Eще до финала букмекеры прогнозировали Kalush Orchestra победу с огромным отрывом от конкурентов. Вероятность триумфа калушан оценивалась в беспрецедентные 60%!

Ближайшим конкурентом украинцев, по свидетельствам прогнозистов, была представительница Швеции Корнелия Джейкобс, исполнившая песню Hold Me Closer.

Также букмекеры давали некоторые шансы на победу британцу Сэму Райдеру с песней Space Man, итальянскому дуэту Mahmood & Blanco с хитом Brividi и звезде Шанель Терреро, представлявшей Испанию песней SloMo.

Заметим, что победу Kalush Orchestra можно считать исторической! Дело в том, что в этом году Украина стала единственной страной, представитель которой всегда проходил в финал Евровидения (кроме стран-основательниц, которые попадают в финал автоматически).

Kalush Orchestra взорвали своей песней всех зрителей в зале арены Пала-Альпитур. Все присутствующие просто неистовствовали и во время выступления украинцев, и после финальных аккордов.

А после исполнения песни Олег Псюк всему миру рассказал о войне в Украине. Артист под угрозой дисквалификации попросил "помочь Украине, Мариуполю, помочь "Азовстали" прямо сейчас".

"Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказал он.

Его слова разлетелись по миру и даже те люди, которые не слышали о войне в Украине, заинтересовались событиями в нашей стране.

Об этом свидетельствует тот факт, что поисковый запрос по слову Azovstal в Google вырос в десятки раз после призыва украинского артиста. То есть юзеры начали активно интересоваться тем, что такое "Азовсталь" и что там сейчас происходит.

Интересно, что сначала для Евровидения наш коллектив подготовил патриотическую постановку, которая давала четкий сигнал миру о войне в Украине.

Однако организаторы запретили ее показывать на сцене сославшись на то, что это музыкальный конкурс, а не встреча "Большой семерки".

Но после слов Псюка со сцены, Европейский языковой союз решил не дисквалифицировать украинскую команду. Они сказали, что "понимают всю боль украинского народа", а заявление Олега расценили "как гуманитарный призыв, а не политический".

Конкурсная песня о Стефании считается "саундтреком войны" в социальных сетях. Пользователи активно используют ее в Instagram и TikTok для демонстрации взрывов и военных действий.

Хотя на самом деле композиция посвящена маме лидера Kalush Orchestra Стефании Псюк.

"Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни, и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает на эту песню которую она еще даже не слышала!. Это лучшее, что я когда-то для нее делал. Было бы очень круто, если бы он победил, и в прямом эфире я спел специально для нее еще раз", - говорил артист еще накануне Нацотбора.

Однако после полномасштабного вторжения России Stefania приобрела новые смыслы, хотя в тексте совсем не упоминается тема войны.

"Многие люди начали песню воспринимать как "Украина - моя мать", или просто скучать по своим матерям. И таким образом песня стала очень популярной. И сейчас, можно сказать, в сердцах очень многих украинцев. И очень много людей называют ее "песней нашей войны", как гимн", - комментирует Олег.