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Бездумная исполнительность

Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа
15 мая 2022 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania. Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Eще до финала букмекеры прогнозировали Kalush Orchestra победу с огромным отрывом от конкурентов. Вероятность триумфа калушан оценивалась в беспрецедентные 60%!

Ближайшим конкурентом украинцев, по свидетельствам прогнозистов, была представительница Швеции Корнелия Джейкобс, исполнившая песню Hold Me Closer.

Также букмекеры давали некоторые шансы на победу британцу Сэму Райдеру с песней Space Man, итальянскому дуэту Mahmood & Blanco с хитом Brividi и звезде Шанель Терреро, представлявшей Испанию песней SloMo.

Заметим, что победу Kalush Orchestra можно считать исторической! Дело в том, что в этом году Украина стала единственной страной, представитель которой всегда проходил в финал Евровидения (кроме стран-основательниц, которые попадают в финал автоматически).

Kalush Orchestra взорвали своей песней всех зрителей в зале арены Пала-Альпитур. Все присутствующие просто неистовствовали и во время выступления украинцев, и после финальных аккордов.

А после исполнения песни Олег Псюк всему миру рассказал о войне в Украине. Артист под угрозой дисквалификации попросил "помочь Украине, Мариуполю, помочь "Азовстали" прямо сейчас".

"Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказал он.

Его слова разлетелись по миру и даже те люди, которые не слышали о войне в Украине, заинтересовались событиями в нашей стране.

Об этом свидетельствует тот факт, что поисковый запрос по слову Azovstal в Google вырос в десятки раз после призыва украинского артиста. То есть юзеры начали активно интересоваться тем, что такое "Азовсталь" и что там сейчас происходит.

Интересно, что сначала для Евровидения наш коллектив подготовил патриотическую постановку, которая давала четкий сигнал миру о войне в Украине.

Однако организаторы запретили ее показывать на сцене сославшись на то, что это музыкальный конкурс, а не встреча "Большой семерки".

Но после слов Псюка со сцены, Европейский языковой союз решил не дисквалифицировать украинскую команду. Они сказали, что "понимают всю боль украинского народа", а заявление Олега расценили "как гуманитарный призыв, а не политический".

Конкурсная песня о Стефании считается "саундтреком войны" в социальных сетях. Пользователи активно используют ее в Instagram и TikTok для демонстрации взрывов и военных действий.

Хотя на самом деле композиция посвящена маме лидера Kalush Orchestra Стефании Псюк.

"Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни, и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает на эту песню которую она еще даже не слышала!. Это лучшее, что я когда-то для нее делал. Было бы очень круто, если бы он победил, и в прямом эфире я спел специально для нее еще раз", - говорил артист еще накануне Нацотбора.

Однако после полномасштабного вторжения России Stefania приобрела новые смыслы, хотя в тексте совсем не упоминается тема войны.

"Многие люди начали песню воспринимать как "Украина - моя мать", или просто скучать по своим матерям. И таким образом песня стала очень популярной. И сейчас, можно сказать, в сердцах очень многих украинцев. И очень много людей называют ее "песней нашей войны", как гимн", - комментирует Олег.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа»

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania. Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

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