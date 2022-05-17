Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст

В Государственном реестре имущественных прав после восстановления работы в мае было совершено более 14 тысяч регистрационных действий. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска.

По его словам, после основательных дискуссий концепция работы рынка недвижимости во время войны со встроенными механизмами защиты от злоупотреблений была разработана, оформлена постановлением Кабмина и реализована на практике.

"Уже несколько дней можно покупать/продавать недвижимость или, например, передавать ее в ипотеку. Система работает, по состоянию на сегодняшний день в ГРИП после возобновления работы в мае было совершено более 14 тысяч регистрационных действий. Пока без скандалов и сообщений о рейдерстве", - сообщил Малюська.