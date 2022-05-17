Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст

|17 мая 2022
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В Государственном реестре имущественных прав после восстановления работы в мае было совершено более 14 тысяч регистрационных действий. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска.
По его словам, после основательных дискуссий концепция работы рынка недвижимости во время войны со встроенными механизмами защиты от злоупотреблений была разработана, оформлена постановлением Кабмина и реализована на практике.
"Уже несколько дней можно покупать/продавать недвижимость или, например, передавать ее в ипотеку. Система работает, по состоянию на сегодняшний день в ГРИП после возобновления работы в мае было совершено более 14 тысяч регистрационных действий. Пока без скандалов и сообщений о рейдерстве", - сообщил Малюська.
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• Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы
15 мая 2022
• Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА
• Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа
14 мая 2022
• Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН
• Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства
• Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов
12 мая 2022
• В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта
• Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад
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11 мая 2022
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• Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей
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• Ермак рассказал, что для Украины означает ленд-лиз
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• Сейм Литвы признал россию "террористическим государством", а войну против Украины – геноцидом
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В Государственном реестре имущественных прав после восстановления работы в мае было совершено более 14 тысяч регистрационных действий. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска.