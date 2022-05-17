Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки, передают Українські Новини .

Согласно сообщению, Минобразования 16 мая утвердило перечень населенных пунктов, в которых можно будет сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Перечень пунктов, в которых ситуация безопасности позволяет провести НМТ, определен областными военными администрациями по запросу Минобразования.

"Предварительно запланировано, что тестирование будет проходить в 20 областях Украины и Киеве. Пока невозможно провести НМТ в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях. Участники, которые не смогут добраться до мест проведения основной сессии НМТ, смогут подать заявки для участия в дополнительной или специальной сессиях тестирования", - говорится в сообщении.

Из соображений безопасности названия населенных пунктов, где состоятся тесты, не обнародуются, однако участники на своих информационных страницах с 20 мая до 7 июня смогут подтвердить желание принять участие в НМТ и выбрать из предоставленного перечня самый удобный для доезда населенный пункт.

Министерство отмечает, что традиционно оценивание происходило во многих населенных пунктах, однако в настоящее время обеспечить такую ​​доступность экзаменационных центров для прохождения НМТ невозможно, так как нужно учитывать угрозы безопасности, технические и логистические возможности создания центров.

Поэтому министерство и Украинский центр оценки качества образования призывают поступающих, родителей и педагогов с пониманием отнестись к тому, что в экзаменационные центры нужно будет добираться.

В сообщении отмечается, что вскоре Минобразования утвердит перечень стран и городов Европы, где НМТ смогут пройти участники, вынужденные выехать за пределы Украины.