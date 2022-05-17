|17 мая 2022
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Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, Минобразования 16 мая утвердило перечень населенных пунктов, в которых можно будет сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Перечень пунктов, в которых ситуация безопасности позволяет провести НМТ, определен областными военными администрациями по запросу Минобразования.
"Предварительно запланировано, что тестирование будет проходить в 20 областях Украины и Киеве. Пока невозможно провести НМТ в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях. Участники, которые не смогут добраться до мест проведения основной сессии НМТ, смогут подать заявки для участия в дополнительной или специальной сессиях тестирования", - говорится в сообщении.
Из соображений безопасности названия населенных пунктов, где состоятся тесты, не обнародуются, однако участники на своих информационных страницах с 20 мая до 7 июня смогут подтвердить желание принять участие в НМТ и выбрать из предоставленного перечня самый удобный для доезда населенный пункт.
Министерство отмечает, что традиционно оценивание происходило во многих населенных пунктах, однако в настоящее время обеспечить такую доступность экзаменационных центров для прохождения НМТ невозможно, так как нужно учитывать угрозы безопасности, технические и логистические возможности создания центров.
Поэтому министерство и Украинский центр оценки качества образования призывают поступающих, родителей и педагогов с пониманием отнестись к тому, что в экзаменационные центры нужно будет добираться.
В сообщении отмечается, что вскоре Минобразования утвердит перечень стран и городов Европы, где НМТ смогут пройти участники, вынужденные выехать за пределы Украины.
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• Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях
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• Непобежденный боксер умер во время боя
• Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак
• В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей
• Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы
15 мая 2022
• Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА
• Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа
14 мая 2022
• Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН
• Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства
• Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов
12 мая 2022
• В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта
• Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад
• Украинцам готовят новые штрафы. За нарушение комендантского часа и свет в окне придется платить
• Бизнес возвращается к безналичной оплате – количество терминалов растет
• Из-за войны отправления Укрпошты в Польшу выросли в 20 раз
• В Донецкой области после полномасштабного вторжения РФ пострадали 139 детей
11 мая 2022
• Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
• Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР
• Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей
• Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты
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• Ермак рассказал, что для Украины означает ленд-лиз
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Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки, передают Українські Новини.