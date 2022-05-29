Из Украины с начала войны выехало 6,7 млн беженцев. Но треть уже вернулась - ООН

Количество украинцев, выехавших за границу с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, превысило 6,7 миллиона человек. Об этом говорится в данных Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По состоянию на 27 мая территорию Украины покинули 6 737 208 человек.

Большинство уехало в Польшу - почти 3,6 млн человек. В Румынию выехали почти 990 тыс. человек, в россию – более 970 тыс., в Венгрию – 671 тыс., в Молдову – более 477 тыс., в Словакию – почти 455 тыс. и в беларусь – почти 30 тыс. человек.

Одновременно в данных УВКБ ООН указывается, что 2 229 500 украинцев с 28 февраля вернулись из-за границы на Родину.